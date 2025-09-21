В 90-х годах крабик был особенно востребованным среди девушек, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue France. Крабик часто носила Дженнифер Энистон из "Друзей" или Джулия Робертс в фильме "Эрин Брокович".

Как сделать стильную прическу с крабиком?

Одна простая заколка способна создать красивый и изысканный образ. Благодаря крабику удается собрать волосы за несколько секунд и добавить образу модного акцента.

Летом модными были крабики в ярких цветах и с цветочным декором. А вот осень меняет правила игры – теперь в тренде минималистичные крабики сдержанных цветов.

Аксессуар подойдет всем – девушкам со стрижкой каре или с длинными волосами. С крабиком часто создают свои образы Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Своими примерами они показывают, что эта интересная деталь одинаково хорошо смотрится в ежедневных образах или для вечерних выходов.

Для тонких волос нужно выбирать небольшие модели с крепким захватом, а для густых – большие и устойчивые. Среди фаворитов – кремовый, карамельный, черный и перламутровый оттенок, которые легко интегрируются в любой гардероб.

Раньше крабик был домашним аксессуаром, а сейчас вернулся в статус культового. Такая одна непринужденная деталь способна освежить весь образ.

Какие прически осени являются лучшими?