У 90-х роках крабик був особливо затребуваним серед дівчат, пише 24 Канал з посиланням на Vogue France. Крабик часто носила Дженніфер Еністон з "Друзів" чи Джулія Робертс у фільмі "Ерін Брокович".
Як зробити стильну зачіску з крабиком?
Одна проста шпилька здатна створити красивий та вишуканий образ. Завдяки крабику вдається зібрати волосся за кілька секунд й додати образу модного акценту.
Влітку модними були крабики в яскравих кольорах та з квітковим декором. А от осінь змінює правила гри – тепер у тренді мінімалістичні крабики стриманих кольорів.
Аксесуар підійде всім – дівчатам зі стрижкою каре чи з довгим волоссям. З крабиком часто створюють свої образи Кендалл Дженнер та Белла Хадід. Своїми прикладами вони показують, що ця цікава деталь однаково гарно виглядає в щоденних образах чи для вечірніх виходів.
Для тонкого волосся потрібно обирати невеликі моделі з міцним захватом, а для густого – більші й стійкіші. Серед фаворитів – кремовий, карамельний, чорний та перламутровий відтінок, які легко інтегруються в будь-який гардероб.
Раніше крабик був домашнім аксесуаром, а зараз повернувся в статус культового. Така одна невимушена деталь здатна освіжити увесь образ.
Які зачіски осені є найкращими?
- Восени будуть модні короткі стрижки, включаючи класичний боб, V-подібний зріз та шеггі з чубчиком.
- Рекомендовані зачіски – структуровані шари, прямі структуровані стрижки, об'ємне укладання для різних типів волосся.