У 90-х роках крабик був особливо затребуваним серед дівчат, пише 24 Канал з посиланням на Vogue France. Крабик часто носила Дженніфер Еністон з "Друзів" чи Джулія Робертс у фільмі "Ерін Брокович".

Як зробити стильну зачіску з крабиком?

Одна проста шпилька здатна створити красивий та вишуканий образ. Завдяки крабику вдається зібрати волосся за кілька секунд й додати образу модного акценту.

Влітку модними були крабики в яскравих кольорах та з квітковим декором. А от осінь змінює правила гри – тепер у тренді мінімалістичні крабики стриманих кольорів.

Аксесуар підійде всім – дівчатам зі стрижкою каре чи з довгим волоссям. З крабиком часто створюють свої образи Кендалл Дженнер та Белла Хадід. Своїми прикладами вони показують, що ця цікава деталь однаково гарно виглядає в щоденних образах чи для вечірніх виходів.

Для тонкого волосся потрібно обирати невеликі моделі з міцним захватом, а для густого – більші й стійкіші. Серед фаворитів – кремовий, карамельний, чорний та перламутровий відтінок, які легко інтегруються в будь-який гардероб.

Раніше крабик був домашнім аксесуаром, а зараз повернувся в статус культового. Така одна невимушена деталь здатна освіжити увесь образ.

Які зачіски осені є найкращими?