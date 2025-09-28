У старшому віці повторити стрижку стає куди важче, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Germany. Та для того, щоб засяяти по-новому, достатньо лише невеличкого оновлення. У добірці зібрані найкращі зачіски, які підійдуть жінкам після 50 років.

Як підстригтися після 50 років?

Недбалі хвильки

Дещо розкуйовджена текстура вдало виглядає на хвилястому чи кучерявому волоссі. Для прямих пасм доведеться використовувати стайлінгові засоби.

Довге волосся з чубчиком

Джулія Робертс власним прикладом показує, як після 50 років можна виглядати легко й молодо. Стрижка добре підійде для хвилястого чи густого волосся.

Хвилястий боб

Ця стрижка – невимушена версія класичного бобу. Шари й текстура роблять образ сучасним та молодим.

Міді-боб

Стрижка трохи вище плечей чудово підійде для стильного й легкого образу. Таку зачіску носить Вікторія Бекхем, Джуліанна Мур та інші зірки.

Біксі

Гібрид стрижок піксі й боба вже давно став універсальним трендом. Зачіска має доволі сучасний та сміливий вигляд. Перукарі зазначають, що найкраще така стрижка пасує жінкам з тонким волоссям.

Яка зачіска цього року вважається модною?

Восени в моду входить елегантний пучок, пише Vogue British. Знаменитості та модниці роблять таку просту зачіску до повсякденного вбрання чи виходу на червону доріжку, як це зробила Марго Роббі.

Вона доповнила бездоганне плаття розкішним пучком. Зачіску можна зробити високо на маківці чи на потилиці. Щоб пучок добре тримався – необхідно його добре зафіксувати лаком та шпильками.

Яка ще зачіска повернулася в моду?