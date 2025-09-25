Правильно підібрана стрижка здатна омолодити, кардинально змінити образ та навіть надати впевненості в собі, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Зачіска формує наше перше враження про людину, тому варто обрати щось таке, що надасть образу легкості й молодості.

Читайте також Місячний календар стрижок на жовтень: у які дні можна йти до перукаря

Яку стрижку зробити у жовтні?

Класичний боб

Довжина до підборіддя піднімає погляд та пом’якшує риси обличчя. У моді цього сезону структурований боб з легкими шарами.

Шаруватий боб

Варіант шаруватого бобу підійде для середньої довжини волосся. Довші нижні шари надають об’єму, тому стрижка ідеально підійде для тонкого волосся. Стилісти радять обирати стрижку тим, хто хоче підкреслити вилиці або пом’якшити квадратні риси.

Піксі

Смілива стрижка особливий акцент робить на очі та вилиці. Завдяки легкій текстурі, обличчя візуально стає підтягнутішим. Жінкам після 60 років рекомендовано робити ставку на м’яке піксі.

Стрижка-метелик

Неймовірна стрижка з довгими шарами у формі крил метелика підійде для жінок з середньою довжиною волосся. Стрижка візуально робить волосся густішим та не відвертає увагу від дрібних зморшків.

Чубчик-шторка

Зачіска здатна м’яко обрамити обличчя, приховати лоб та скоригувати овал. Головне – уникати різких ліній, які здатні швидко постарити.

Вільні хвильки

Легкі хвильки чудові тим, що створюють бажаний природний рух та об’єм. Виглядає така зачіска м'якою й додає образу грайливості.

Яку коротку стрижку зробити цієї осені?

Наймоднішими вважаються стрижки боб, пише виданняя Vogue. Різноманіття цих зачісок вражає, тож можна обрати для себе саме ту стрижку, яка найкраще буде пасувати до стилю. Серед найпопулярніших зачісок – princess боб, італійський боб, емо-боб, mob bob, мікробоб, шеггі боб, та гладкий боб. Коротку стрижку залюбки носить Гейлі Бібер, Джіджі Хадід та багато інших зірок.

Яка зачіска в моді восени?