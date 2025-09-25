Правильно подобранная стрижка способна омолодить, кардинально изменить образ и даже придать уверенности в себе, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Прическа формирует наше первое впечатление о человеке, поэтому стоит выбрать что-то такое, что придаст образу легкости и молодости.

Какую стрижку сделать в октябре?

Классический боб

Длина до подбородка приподнимает взгляд и смягчает черты лица. В моде в этом сезоне структурированный боб с легкими слоями.

Слоистый боб

Вариант слоистого боба подойдет для средней длины волос. Более длинные нижние слои придают объема, поэтому стрижка идеально подойдет для тонких волос. Стилисты советуют выбирать стрижку тем, кто хочет подчеркнуть скулы или смягчить квадратные черты.

Пикси

Смелая стрижка особый акцент делает на глаза и скулы. Благодаря легкой текстуре, лицо визуально становится более подтянутым. Женщинам после 60 лет рекомендовано делать ставку на мягкое пикси.

Стрижка-бабочка

Невероятная стрижка с длинными слоями в форме крыльев бабочки подойдет для женщин со средней длиной волос. Стрижка визуально делает волосы гуще и не отвлекает внимание от мелких морщин.

Челка-шторка

Прическа способна мягко обрамить лицо, скрыть лоб и скорректировать овал. Главное – избегать резких линий, которые способны быстро состарить.

Свободные волны

Легкие волны замечательные тем, что создают желаемое естественное движение и объем. Выглядит такая прическа мягкой и добавляет образу игривости.

Какую короткую стрижку сделать этой осенью?

Самыми модными считаются стрижки боб, пишет издание Vogue. Многообразие этих причесок поражает, поэтому можно выбрать для себя именно ту стрижку, которая лучше всего будет подходить к стилю. Среди самых популярных причесок – princess боб, итальянский боб, эмо-боб, mob bob, микробоб, шегги боб, и гладкий боб. Короткую стрижку охотно носит Хейли Бибер, Джиджи Хадид и многие другие звезды.

