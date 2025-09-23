Неудачные дни нужно обходить, потому что они могут ухудшить самочувствие и даже привлечь в жизнь неприятности, пишет 24 Канал.

Когда стричь волосы в октябре?

Благоприятная дата не только сделает волосы крепче, блестящими и здоровыми, но и зарядит энергией и позитивом. Отслеживайте лунные фазы, чтобы подобрать дни для стрижки, подрезания кончиков или окрашивания.

По лунному календарю на октябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 5 и 22 – 31 октября;

: 1 – 5 и 22 – 31 октября; Полнолуние : 6 октября;

: 6 октября; Луна убывающая : 7 – 19 октября;

: 7 – 19 октября; Новолуние: 20 октября.

Учитывая то, как Луна влияет на энергию человека, рекомендуем ознакомиться с лучшими днями для стрижки в октябре.

1 октября – стрижка в этот день принесет благополучие и красоту.

2 октября – прическа улучшит благосостояние и придаст лицу красивый цвет.

3 октября – стрижка в этот день придаст волосам силу и энергию, а внешний вид кардинально изменится.

4 октября – прическа в этот день привлечет большое счастье и радость.

5 октября – если сделать стрижку в этот день, в жизнь придут беззаботные дни, хорошее настроение и внимание от окружающих людей.

6 октября – стрижка в этот день будет притягивать обсуждения за спиной и ссоры с близкими людьми.

7 октября – прическа принесет в жизнь состоятельность и увеличение собственности.

8 октября – от стрижки в этот день может появиться болезненный вид

9 октября – стрижка в этот день ухудшит состояние здоровья, притянет ссоры с руководством и любимым человеком.

10 октября – не стоит посещать парикмахера в этот день, потому что возможно ухудшение вашего здоровья.

11 октября – воздержитесь от стрижки в этот день, чтобы не навлечь в свою жизнь неприятные эмоции.

12 октября – стрижка волос в этот день принесет вам счастье, а также привлечет красоту и здоровье

13 октября – не рекомендуется менять имидж в этот день, ведь у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

14 октября – воздержитесь от стрижки в этот день, ведь она может привести к страхам, которых раньше у вас не было.

15 октября – волосы в этот день стричь не рекомендуется.

16 октября – день не способствует ни стрижкам, ни окрашиванию.

17 октября – оптимальный день для любых манипуляций с волосами.

18 октября – плохой день для стрижки, отложите поход к парикмахеру на другой день.

19 октября – замечательный день для стрижки волос, который привлечет материальное благополучие.

20 октября – неблагополучное время для стрижки волос. Через некоторое время они станут ломкими, тонкими и начнут выпадать.

21 октября – рекомендовано в этот день отказаться от похода к парикмахеру.

22 октября – стрижка в этот день принесет несчастье.

23 октября – нейтральный день для стрижки волос, однако расти они будут быстро.

24 октября – неблагоприятный день для процедур с волосами.

25 октября – особый день для окрашивания и стрижки волос, ведь именно в этот день, ваше вдохновение и успех пойдут в гору.

26 октября – идеальное время для стрижки волос.

27 октября – визит к парикмахеру положительно повлияет на состояние вашего здоровья. Особая польза будет от стрижки горячими ножницами.

28 октября – в этот день можно подстричь кончики, подровнять волосы, однако кардинальных изменений делать не рекомендуется.

29 октября – стрижка в этот день может привести к разочарованию.

30 октября – в этот день разрешается любая манипуляция с волосами.

31 октября – сегодняшний день удачен для стрижки и окрашивания волос.

Какие стрижки в моде этой осенью?