Сила омолаживающего макияжа заключается не в количестве косметики, а в правильном свете, цветах и текстурах, которые создают свежий вид лица, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Как выглядеть моложе на 10 лет?

Подготовьте кожу

Начните макияж с начального ухода. Легкий крем заполнит мелкие морщинки и создаст ровную основу для дальнейшего макияжа. Далее нанесите легкую тональную основу или СС-крем. Плотные матовые текстуры лучше не использовать, потому что они только подчеркивают недостатки.

Выделите глаза

С возрастом веки оседают на глазах и становятся визуально тяжелее. Для того, чтобы освежить лицо, советуем воспользоваться мягкими тенями теплых оттенков. Подойдет коричневый, сливовый или персиковый цвет. Тонкая линия подводки и тушь на верхних ресницах помогут открыть взгляд.

Контур и румяна

Классическое контурирование под скулами может опустить лицо. Вместо этого воспользуйтесь мягким контуром выше собственной скуловой линии и румянами в персиково-абрикосовых тонах.

Брови и губы

С возрастом брови редеют, поэтому нужно поднять арку карандашом – и лицо сразу станет свежим. Губы нужно немного увлажнить малиновым или ягодным блеском. Карандаш должен быть легким, без чрезмерного контура.

В этом сезоне в моду возвращается макияж с четко обведенным контуром губ, что делает их форму более выразительной и устойчивой, пишет Glamour. Для достижения эффекта 90-х годов, стиль предусматривает подготовку губ, очерчивание контура карандашом, корректировки и заполнения, а также завершение макияжа блеском или помадой.

Какие ошибки в макияже старят?