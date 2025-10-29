Вирівнювач допомагає випрямити волосся за кілька хвилин, але часто він сушить волосся та робить пасма ламкими, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Тепло руйнує захисний шар волосся, тому воно здатне втратити вологу та блиск.

А от натуральні методи чудово відновлюють структуру волосся, роблять пасма еластичними та м’якими.

Як покращити вигляд прямого волосся?

Обгортання волосся – старий перукарський трюк

Колись не було випрямлячів, тож жінки вирівнювали волосся без нагрівання. Після миття голови волосся потрібно розчесати й розділити на дві частини. Кожну частину потрібно обгорнути навколо голови, створюючи тюрбан й закріпити плоскими шпильками. Після цього голову потрібно накрити шовковою хусткою.

Волосся потрібно залишити природно висихати, бажано на ніч, а вранці – розпустити та розчесати. Після цього методу воно повинно бути гладеньким та рівним. Метод рекомендовано використовувати тим, хто має густе чи хвилясте волосся.

Маска з молока та меду

Ця маска добре живить та розгладжує волосся. У молоці містяться білки та кальцій, які зміцнюють волосся. А от мед вже відповідає за зволоження й запобігає пересиханню.

Потрібно змішати половину склянки незбираного молока зі столовою ложкою натурального меду. Суміш нанесіть на чисте волосся, розчешіть та залишіть на 20 хвилин, а тоді змийте теплою водою. Волосся у результаті стане м’яким та блискучим вже після кількох застосувань.

Насіння льону – природна сироватка

Під час варіння насіння льону виділяє гель, який на волоссі створить тонкий захисний шар, що буде утримувати вологу й додасть пасмам еластичності.

До двох склянок води потрібно додати дві столові ложки насіння льону, довести до кипіння й проварити 10 хвилин. Тоді цей гель треба процідити, дати охолонути й нанести на вологе волосся. Таке використання подарує пасмам гладкість та блиск без ефекту жирності.

Видання Cosmopolitan розповіло, що жінкам з тонким волоссям не рекомендується довга багатошарова стрижка, асиметричний боб та вовча стрижка, оскільки вони підкреслюють рідкість волосся. Рівний прямий зріз по одній лінії або легке обрамлення з довгим чубчиком є кращими варіантами для створення ефекту густішого волосся.

