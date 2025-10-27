Цього сезону в моду повертаються коричневі тіні у насичених та глибоких тонах, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Карим жінкам підійдуть не лише шоколадні відтінки, але й бордові чи навіть сині, які зможуть підкреслити глибину кольору очей.

Візажисти назвали три найкращі відтінки, які пасуватимуть для денного легкого макіяжу чи вечірнього драматичного мейку.

Які тіні пасують карооким жінкам?

Шоколадні відтінки

М’які коричневі, бронзові чи карамельні тони створюють теплий погляд. Відтінки підкреслюють природний колір очей, а палітра чудово підходить для денного макіяжу. Золотисті та мідні підтони візуально розширюють погляд.

Ввечері можна додати на повіки навіть бронзове та золоте мерехтіння. Для максимально природного вигляду, коричневі тіні можна поєднувати з коричневою підводкою для очей.

Винні відтінки

Бордова палітра тіней підходить для вечірніх чи святкових подій. Тіні винних відтінків потрібно наносити на зовнішній куточок повіки. Далі потрібно розтушувати бордові тіні зі світло-коричневим відтінком.

Синій та фіолетовий

Такі кольори використовуються в макіяжі вкрай рідко, але саме такі холодні відтінки підкреслюють їхню теплоту й додають глибини. Синій можна використовувати по-різному. Це може бути підводка для вій чи синя туш. У макіяжі синій варто поєднувати зі сріблястим відтінком.

За словами візажистів, синій добре поєднується з коричневими чи бронзовими рум’янами. Теплі кольори підкреслюють природне тепло очей, а холодні – створюють контраст. Для світлих карих очей варто обирати ніжні, світлі відтінки, а для темних – насичені.

Яка помада стане хітом осені?

На показі бренду Carolina Herrera моделі вийшли з соковитими червоними губами, який стане хітом наступного сезону, пише Harper's Bazaar. В моду також увійдуть двошарові стрілки – актуальною залишиться чорна й ще одна золотиста чи срібляста. Червоні губи й стрілки – це класика, яка не старіє, а завжди буде залишатися актуальною.

