Відома стилістка Сара Потемпа добре знається на зачісках для різних вікових груп, тому підібрала найкращі варіанти стрижок, які пасуватимуть жінкам зі щічками, пише 24 Канал з посиланням на Parade.

Читайте також Шикарні зачіски для жінок 50+ з кучерявим волоссям: омолоджують на очах

Як підстригтися жінкам після 50 років?

Подовжений боб

Стрижка з легкими шарами й пасмами здатна візуально звузити щоки завдяки обрамленню обличчя. Зачіска надає форми й структури, зовсім не обтяжуючи образ.



Красиві стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Пляжні хвилі

Укладка має неймовірний ефект, тож миттєво омолоджує жінку. М’яка текстура зачіски допомагає виділити обличчя, а завивка від обличчя відкриває вилиці та підкреслює лінію щелепи.



Красиві стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Текстуроване піксі

Зачіска чудово підходить для жінок з круглим обличчям. Піднята верхівка створює ілюзію подовженого силуету, а багатошарові кінці надають потрібної гостроти.



Красиві стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Об’ємний бічний проділ

Образ може кардинально змінитися на очах завдяки банальному проділу. Стайлінговий прийом вимагає мінімум зусиль, але створює розкішний візуальний ефект. Стрижка здатна підкреслити вилиці та щелепи, а ще додає бажаного об’єму.



Красиві стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Довгі шари

Хвилясті шари є класикою, які ідеально підходять для жінок з круглим обличчям. Стрижка додає форму, а шари – динаміки та об’єму. Потрібно лише накрутити волосся на щипці з широким діаметром та акуратно розчесати.



Красиві стрижки для 50-річних жінок / Фото Pinterest

Які стрижки здатні омолодити?