На церемонії The Fashion Awards 2025 Шерон Стоун з’явилася у світлому образі, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Вона одягнула елегантний костюм з текстурою під крокодилячу шкіру й м’яку хутряну шубу, яку накинула на плечі. Такий аутфіт з її вишуканою зачіскою виглядав доволі дорого.

Як виглядає модна стрижка Шерон Стоун?

Стрижка акторки є ідеальним варіантом для блондинок старшого віку. Шерон Стоун носить подовжений боб вище ключиць. Така довжина додає легкості образу, зберігаючи при цьому елегантність та жіночність.

Особливу роль відіграє об’єм. Її волосся укладене м’яким підйомом біля коренів, тому така укладка одразу освіжає риси й робить обличчя молодшим. А ще одним козирем є колір. Замість холодного платинового відтінку, акторка обрала теплий та м’який блонд з кількома тонами, які добре маскують сивину.

Стрижка Шерон Стоун – це гарний приклад того, як після 50 років можна мати сучасний та стильний вигляд. М’які шари, природний об’єм й теплі відтінки дарують волоссю рух, а обличчю – сяйво.

Зачіска лоб є універсальним та безпрограшним вибором для жінок, які хочуть красиво виглядати без надмірних зусиль.

Після 50 років рекомендується уникати довгого прямого волосся, тугих пучків, коротких стрижок з рівним зрізом, густих чубчиків та начісування, оскільки вони можуть додавати віку, пише Best life. Не варто фарбувати волосся в дуже темний колір, краще освітлити його на 1 – 2 рівні для омолодження обличчя.

Які стрижки на кольори омолоджують?