У сучасному світі всі починають відмовлятися від суспільних очікувань та обирають те, що змушує почуватися добре, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Все частіше жінки починають відходити від ідеї, що у старшому віці потрібно обмежити довжину волосся. У коротких стрижках немає нічого поганого, але й довге волосся здатне чудово прикрасити вигляд жінки.

Багато відомих жінок сяють з довгим волоссям, тож показуємо у добірці найкращі зачіски для всіх, кому за 50 років.

Як підстригтися жінці після 50 років?

Гламурна зачіска

Зірковий стиліст Дімітріс Джаннетос зазначає, що волосся з віком стає тьмяним, сухим й тонким. Щоб виглядати впевненим, варто придивитися до зачіски Ніколь Кідман, яка виглядає природно з довгим волоссям та світлим кольором.

Глибокий балаяж

Дженніфер Лопес вже тривалий час носить блонд-балаяж. Світлі пасма додають локонам об’єму, а легкі локони створюють голлівудський вигляд.

Прийняття сивини

Волосся не завжди обов’язково фарбувати. Прямим прикладом є Енді Макдауелл, яка підкреслює сивину свого волосся вже багато років.

Чубчик-шторка

Стилісти часто радять старшим жінкам чубчик-шторку. Він пасує до будь-якого обличчя й типу волосся. Елізебет Герлі носить чубчик до довгого волосся разом з легкими кучерями.

Дзеркальний блиск

Волосся Демі Мур виглядає неймовірно розкішно. Акторка постійно доглядає за пасмами, тому воно завжди у неї блискуче та здорове.

Втім, навіть короткі стрижки мають дуже гарний вигляд, пише City Magazine. Кріс Дженнер змінила свій багаторічний піксі на гладкий боб з м’якими хвилями та боковим проділом, що візуально омолоджує обличчя на 10 років. Фахівці радять для жінок після 60 років стрижку довгого бобу до ключиць з м’якими шарами та боковим проділом для створення ефекту підтяжки обличчя.

Що освіжить образ жінок після 50 років?