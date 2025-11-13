У сучасному світі всі починають відмовлятися від суспільних очікувань та обирають те, що змушує почуватися добре, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
Все частіше жінки починають відходити від ідеї, що у старшому віці потрібно обмежити довжину волосся. У коротких стрижках немає нічого поганого, але й довге волосся здатне чудово прикрасити вигляд жінки.
Багато відомих жінок сяють з довгим волоссям, тож показуємо у добірці найкращі зачіски для всіх, кому за 50 років.
Як підстригтися жінці після 50 років?
Гламурна зачіска
Зірковий стиліст Дімітріс Джаннетос зазначає, що волосся з віком стає тьмяним, сухим й тонким. Щоб виглядати впевненим, варто придивитися до зачіски Ніколь Кідман, яка виглядає природно з довгим волоссям та світлим кольором.
Глибокий балаяж
Дженніфер Лопес вже тривалий час носить блонд-балаяж. Світлі пасма додають локонам об’єму, а легкі локони створюють голлівудський вигляд.
Прийняття сивини
Волосся не завжди обов’язково фарбувати. Прямим прикладом є Енді Макдауелл, яка підкреслює сивину свого волосся вже багато років.
Чубчик-шторка
Стилісти часто радять старшим жінкам чубчик-шторку. Він пасує до будь-якого обличчя й типу волосся. Елізебет Герлі носить чубчик до довгого волосся разом з легкими кучерями.
Дзеркальний блиск
Волосся Демі Мур виглядає неймовірно розкішно. Акторка постійно доглядає за пасмами, тому воно завжди у неї блискуче та здорове.
Втім, навіть короткі стрижки мають дуже гарний вигляд, пише City Magazine. Кріс Дженнер змінила свій багаторічний піксі на гладкий боб з м’якими хвилями та боковим проділом, що візуально омолоджує обличчя на 10 років. Фахівці радять для жінок після 60 років стрижку довгого бобу до ключиць з м’якими шарами та боковим проділом для створення ефекту підтяжки обличчя.
Що освіжить образ жінок після 50 років?
Осінні б'юті-тренди для жінок 50+ складаються з кількох складових: плавний перехід до сивини, яскрава помада, шоколадний манікюр, парфумерні олії.
Яскраві кольори помади та шоколадні відтінки манікюру є актуальними трендами 2025 року, а парфумерні олії стають альтернативою традиційним спреям.