Тим, хто хоче побалувати себе і відкрити нову главу у житті – слід стежити за тенденціями і дотримуватися їх. Так, 24 Канал з посиланням на Parade розповідає про осінні б'юті-тренди для жінок 50+, які здатні освіжити будь-який образ.

Які б'юті-тренди ідеальні для жінок 50+?

Плавний перехід до сивини

Відомі актриси Гелен Міррен та Енді Макдауелл, серед інших знаменитостей, демонструють впевненість у собі та стиль, приймаючи сивину як модний вибір.

Перехід до сивого волосся може бути складним завданням для тих, хто має фарбоване волосся, але експерти рекомендують звернутися за допомогою до професійного колориста. Спеціаліст посприяє плавному поєднанню відтінків, дозволяючи природному кольору просвічуватися без повного приховування.

З віком волосся часто стає тоншим і сухішим, що зумовлює потребу в ефективних зволожувальних процедурах для збереження здоров'я та блиску. Експерти наголошують на важливості вибору відповідних шампунів, кондиціонерів і щотижневих масок, спеціально розроблених для задоволення унікальних потреб зрілого волосся, щоб зберегти його м'якість і слухняність.

Яскрава помада

З наближенням осені 2025 року темні ягідні відтінки та яскраві червоні губи помітно повертаються. Ці позачасові кольори пасують усім віковим групам, пропонуючи візуально привабливе рішення для тих, у кого тонкі губи.



Яскрава помада – у тренді / Фото Pinterest

Яскравим прикладом цієї тенденції стала прем'єра серіалу "Венздей", де акторка Кетрін Зета-Джонс продемонструвала яскравий образ. Її чіткий контур губ у поєднанні з глибоким сливовим відтінком є прикладом стильного образу, який не підвладний віку.

Шоколадний манікюр

З кольором року Pantone Mocha Mousse коричневі відтінки знову в тренді: какао, молочний шоколад, кассіс. Модні експерти припускають, що ці нейтральні відтінки можна творчо доповнити за допомогою цікавих дизайнів нігтів, включаючи популярні анімалістичні принти, натхненні черепахами і жирафами.

Тим, кому традиційні коричневі тони здаються занадто одноманітними, інсайдери індустрії рекомендують звернути увагу на нові тренди 2025 року, такі як нігті з ефектом аури або котячого ока.

Парфумерні олії

Експерт з ароматів Олівія Олфакторі зазначила, що парфумерні олії готові замінити традиційні спреї для тіла. Ці олії компактні, портативні та часто не містять спирту, що робить їх ідеальним вибором для людей з чутливою шкірою.

Серед популярних варіантів – деревний аромат Vanilla Santo від Ellis Brooklyn, який має вершкову, несолодку ванільну ноту.