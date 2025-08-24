У тренді будуть виразні принти, які ми вже добре знаємо й любимо, – клітинка, горошок і мотив зебри. Детальніше про модні поєднання розповідає 24 Канал з посиланням на Tabloid.

Які принти будуть у моді восени 2025-го?

Зебра

Анімалістичні принти продовжують утримувати свої позиції у світі моди, а принт "зебра" цього року став помітним трендом. Асиметричні чорно-білі смуги зебрового візерунка додають вбранню динамічності, пропонуючи м'якшу альтернативу традиційному леопардовому принтові.

Модні експерти рекомендують поєднувати принт "зебра" з базовими речами, такими як білі сорочки або джинсовий одяг. Це створить збалансований образ без перевантажень.



Принт "зебра" – мастхев у гардеробі кожної / Фото Pinterest

Клітинка

Модні експерти повідомляють, що клітинка, вічний візерунок від традиційного шотландського тартану до чарівної гінгеми, знову здіймає хвилю на модній арені.

Цей культовий принт універсальний, здатний передати як серйозність, так і грайливий дух. Дизайнери заохочують любителів моди до сміливих кольорових поєднань, припускаючи, що поєднання клітинки з денімом або шкірою може створити яскраві ансамблі, які будуть виділятися на тлі інших.



Одяг в клітинку – тренд осені-2025 / Фото Pinterest

Горошок

Горошок, який часто асоціюється з літніми фасонами, цієї осені робить сміливу заяву. Модні експерти відзначають, що сукні міді в горошок у поєднанні з тренчами навіюють романтичну ауру парижанки.

Крім того, блузки, прикрашені ледь помітною цяточкою, доповнюють офісне вбрання та класичні штани, що робить їх універсальним вибором для робочого місця.



Горошок цієї осені робить сміливу заяву / Фото Pinterest

