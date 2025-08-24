В тренде будут выразительные принты, которые мы уже хорошо знаем и любим, – клетка, горошек и мотив зебры. Подробнее о модных сочетаниях рассказывает 24 Канал со ссылкой на Tabloid.
Какие принты будут в моде осенью 2025-го?
- Зебра
Анималистические принты продолжают удерживать свои позиции в мире моды, а принт "зебра" в этом году стал заметным трендом. Асимметричные черно-белые полосы зебрового узора добавляют наряду динамичности, предлагая более мягкую альтернативу традиционному леопардовому принту.
Модные эксперты рекомендуют сочетать принт "зебра" с базовыми вещами, такими как белые рубашки или джинсовая одежда. Это создаст сбалансированный образ без перегрузок.
Принт "зебра" – мастхэв в гардеробе каждой / Фото Pinterest
- Клетка
Модные эксперты сообщают, что клетка, вечный узор от традиционного шотландского тартана до волшебной гингемы, снова поднимает волну на модной арене.
Этот культовый принт универсальный, способен передать как серьезность, так и игривый дух. Дизайнеры поощряют любителей моды к смелым цветовым сочетаниям, предполагая, что сочетание клетки с денимом или кожей может создать яркие ансамбли, которые будут выделяться на фоне остальных.
Одежда в клетку – тренд осени-2025 / Фото Pinterest
- Горошек
Горошек, который часто ассоциируется с летними фасонами, этой осенью делает смелое заявление. Модные эксперты отмечают, что платья миди в горошек в сочетании с тренчами навевают романтическую ауру парижанки.
Кроме того, блузки, украшенные едва заметным пятнышком, дополняют офисные наряды и классические брюки, что делает их универсальным выбором для рабочего места.
Горошек этой осенью делает смелое заявление / Фото Pinterest
