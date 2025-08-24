В тренде будут выразительные принты, которые мы уже хорошо знаем и любим, – клетка, горошек и мотив зебры. Подробнее о модных сочетаниях рассказывает 24 Канал со ссылкой на Tabloid.

Какие принты будут в моде осенью 2025-го?

Зебра

Анималистические принты продолжают удерживать свои позиции в мире моды, а принт "зебра" в этом году стал заметным трендом. Асимметричные черно-белые полосы зебрового узора добавляют наряду динамичности, предлагая более мягкую альтернативу традиционному леопардовому принту.

Модные эксперты рекомендуют сочетать принт "зебра" с базовыми вещами, такими как белые рубашки или джинсовая одежда. Это создаст сбалансированный образ без перегрузок.



Принт "зебра" – мастхэв в гардеробе каждой / Фото Pinterest

Клетка

Модные эксперты сообщают, что клетка, вечный узор от традиционного шотландского тартана до волшебной гингемы, снова поднимает волну на модной арене.

Этот культовый принт универсальный, способен передать как серьезность, так и игривый дух. Дизайнеры поощряют любителей моды к смелым цветовым сочетаниям, предполагая, что сочетание клетки с денимом или кожей может создать яркие ансамбли, которые будут выделяться на фоне остальных.



Одежда в клетку – тренд осени-2025 / Фото Pinterest

Горошек

Горошек, который часто ассоциируется с летними фасонами, этой осенью делает смелое заявление. Модные эксперты отмечают, что платья миди в горошек в сочетании с тренчами навевают романтическую ауру парижанки.

Кроме того, блузки, украшенные едва заметным пятнышком, дополняют офисные наряды и классические брюки, что делает их универсальным выбором для рабочего места.



Горошек этой осенью делает смелое заявление / Фото Pinterest

