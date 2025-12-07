А сегодня, 7 декабря, в День украинского платка, он превращается еще и в ультрамодный аксессуар, который легко интегрируется в ежедневные и праздничные образы.
Как современно носить платок?
Современный стиль позволяет носить платок по-новому: смело, изящно, индивидуально. Стилист Галина Денисюк объясняет, как именно сделать это правильно.
Платок на пальто: самый модный образ сезона
Современные тренды диктуют: носить платок поверх верхней одежды – это не просто красиво, а еще и очень актуально.
Ключ – в легкой небрежности и большом объеме. Платок не должен выглядеть "аккуратно", он должен жить в движении,
– отметила Галина.
Как носить:
- завязать под подбородком в стиле 60-х;
- накинуть на голову и заправить под воротник пальто;
- повязать сбоку как объемный шарф.
Такой способ придает образу более дорогой вид и статусность даже в комбинации с базовой одеждой.
На рубашку – замена украшений
Тонкий платок поверх белой рубашки – это современный вариант элегантности без лишних деталей.
"Платок на рубашке – это самый простой способ сделать образ продуманным. Он сразу добавляет характера", – добавила стилист.
Лучшие варианты:
- маленький платок вместо галстука;
- сложенный узкой лентой как шейный аксессуар;
- завязанный сзади с длинными концами спереди.
Образ выглядит итальянски изысканно, идеально подходит для офиса и smart-casual.
На пояс – для смелых и стильных для смелых и стильных
Платок вместо ремня – один из самых модных приемов сейчас.
Как носить:
- через шлевки джинсов как цветной акцент;
- поверх костюма или пальто для подчеркивания талии;
- в сочетании с total black - яркий фокус образа.
Галина называет этот прием "ходом женщины, которая знает, что делает" – смелый жест, который сразу добавляет индивидуальности.
Платок как головной убор – элегантность и свобода элегантность и свобода
Два главных варианта:
Old Hollywood
– завязанный под подбородком + большие очки.
Ukrainian chic
– завязанный сзади или как бандана.
Такой вариант уже давно не ассоциируется с "бабушкиными образами". Это о стиле, свободу движения и современную романтичность.
Платок на сумке – маленькая деталь, большой эффект
Маленький платок, завязанный на ручке сумки, делает образ дорогим и продуманным.
Советы:
- выбирай цветочные мотивы;
- сочетай с монохромными сумками;
- для вечера - шелк, сатин.
Платок как топ – модный прием, что работает и зимой
Зима – не повод отказываться от стильных решений. Топ из платка можно носить под жакет или кардиган.
Варианты:
- топ-бандо;
- элемент многослойности;
- дополнение к вечерним украшениям.
Как выбрать правильный платок?
- натуральный шелк, шерсть или кашемир;
- красные и бордовые – акцентные акцентные;
- синие и зеленые – универсальные универсальные;
- пастельные – нежные нежные;
- цветочные мотивы – самые гармоничные.
По словам Галины Денисюк, украинский платок – это не о прошлом. Это о сегодняшнем дне. Он может быть главным акцентом, а может – очень деликатной деталью. Главное – носить его с любовью и смелостью.
К слову, если сомневаетесь, какой цвет выбрать – делайте ставку на белый. Pantone объявил главным цветом 2026 года белый оттенок под названием Cloud Dancer, который символизирует новое начало и стремление к обновлению, пишет CNN. Этот цвет впервые стал главным оттенком с момента запуска программы Pantone Color of the Year в 1999 году, и он имеет идеальный баланс холодных и теплых подтонов.
