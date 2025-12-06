Блеск бархатных жакетов добавляет деликатного богемного шарма, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Даже современные жакеты сохранили свою винтажную элегантность, но стали более универсальными.

Как выглядят трендовые жакеты зимы?

В моде довольно расширенная палитра цветов – от глубокого бордового до изумрудного, а еще пастельные и яркие оттенки. Жакет одинаково подходит к дневным или вечерним аутфитам.



Бархатный жакет – новый тренд / Фото Elle

Актуальными стали варианты с акцентированными плечами или приталенной линией. Такие силуэты прекрасно формируют фигуру и добавляют образу структуры. Довольно красиво смотрятся жакеты с декоративными пуговицами, стильными застежками или бантами. Такие жакеты даже самый простой образ делают продуманным и выразительным.



Бархатный жакет – новый тренд / Фото Elle

Для повседневных образов, жакет стоит сочетать с базовой футболкой и прямыми джинсами. Красиво смотрится пиджак с юбкой и высокими сапогами на каблуках.



Бархатный жакет – новый тренд / Фото Elle

Бархатный блейзер – это лучшая покупка сезона, которая точно требует вашего внимания. Особенно уместным блейзер будет на новогодние праздники.

Кроме жакетов, в моде зимние и уютные кардиганы, пишет Cosmopolitan. В этом сезоне популярны такие кардиганы: базовый трикотажный, объемный ручной вязки и удлиненный кардиган-пальто. Кардиганы легко сочетаются с разной одеждой, создавая стильные зимние образы.

Какие еще модные новинки стоит знать?