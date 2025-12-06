Блиск оксамитових жакетів додає делікатного богемного шарму, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Навіть сучасні жакети зберегли свою вінтажну елегантність, але стали більше універсальними.

Як виглядають трендові жакети зими?

У моді доволі розширена палітра кольорів – від глибокого бордового до смарагдового, а ще пастельні та яскраві відтінки. Жакет однаково пасує до денних чи вечірніх аутфітів.



Оксамитовий жакет – новий тренд / Фото Elle

Актуальними стали варіанти з акцентованими плечима чи приталеною лінією. Такі силуети чудово формують фігуру й додають образу структури. Доволі красиво виглядають жакети з декоративними ґудзиками, стильними застібками чи бантами. Такі жакети навіть найпростіший образ роблять продуманим та виразним.



Оксамитовий жакет – новий тренд / Фото Elle

Для повсякденних образів, жакет варто поєднувати з базовою футболкою та прямими джинсами. Красиво виглядає піджак зі спідницею та високими чоботами на підборах.



Оксамитовий жакет – новий тренд / Фото Elle

Оксамитовий блейзер – це найкраща покупка сезону, яка точно потребує вашої уваги. Особливо доречним блейзер буде на новорічні свята.

Крім жакетів, у моді зимові та затишні кардигани, пише Cosmopolitan. Цього сезону популярні такі кардигани: базовий трикотажний, об’ємний ручної в’язки та подовжений кардиган-пальто. Кардигани легко поєднуються з різним одягом, створюючи стильні зимові образи.

Які ще модні новинки варто знати?