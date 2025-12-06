Блиск оксамитових жакетів додає делікатного богемного шарму, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Навіть сучасні жакети зберегли свою вінтажну елегантність, але стали більше універсальними.
Читайте також Бездоганні сукні на Новий рік 2026: будете у них дорого виглядати
Як виглядають трендові жакети зими?
У моді доволі розширена палітра кольорів – від глибокого бордового до смарагдового, а ще пастельні та яскраві відтінки. Жакет однаково пасує до денних чи вечірніх аутфітів.
Оксамитовий жакет – новий тренд / Фото Elle
Актуальними стали варіанти з акцентованими плечима чи приталеною лінією. Такі силуети чудово формують фігуру й додають образу структури. Доволі красиво виглядають жакети з декоративними ґудзиками, стильними застібками чи бантами. Такі жакети навіть найпростіший образ роблять продуманим та виразним.
Оксамитовий жакет – новий тренд / Фото Elle
Для повсякденних образів, жакет варто поєднувати з базовою футболкою та прямими джинсами. Красиво виглядає піджак зі спідницею та високими чоботами на підборах.
Оксамитовий жакет – новий тренд / Фото Elle
Оксамитовий блейзер – це найкраща покупка сезону, яка точно потребує вашої уваги. Особливо доречним блейзер буде на новорічні свята.
Крім жакетів, у моді зимові та затишні кардигани, пише Cosmopolitan. Цього сезону популярні такі кардигани: базовий трикотажний, об’ємний ручної в’язки та подовжений кардиган-пальто. Кардигани легко поєднуються з різним одягом, створюючи стильні зимові образи.
Які ще модні новинки варто знати?
П'ять стильних варіантів светрів на зиму включають вкорочений светр, класичний об'ємний светр, монохромні комплекти, текстурні светри та светри з візерунком Аргайл.
У моді зараз популярні пальта: з шарфом, коричневі, з фабричного хутра, з високим коміром, у клітинку, з хутром навколо шиї та рукавів.