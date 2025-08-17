Зіркові стилістки Дебора Шерідан-Тейлор та Оріона Робб поділилися своїми порадами щодо впровадження асиметричної моди у стильний гардероб. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

Як носити асиметрію?

Модна експертка Шерідан-Тейлор рекомендує дотримуватися принципу балансу при виборі вбрання. Вона пропонує поєднувати складний низ, наприклад, рвану спідницю міді, з простим верхом, наприклад, класичною білою футболкою та балетками.

Як варіант, мінімалістична сукня, доповнена тонкими босоніжками, також може досягти цієї стильної рівноваги.

Асиметрія "створює візуальну лінію, що подовжує силует і робить фігуру стрункішою". Це дозвіл порушувати правила і додавати індивідуальності,

– каже вона.

Сорочку можна застібати на різні ґудзики, зав'язувати на талії або носити навскіс, щоб підкреслити індивідуальний стиль.



Як стильно носити асиметрію / Фото Pinterest

Модні експертки радять не затьмарювати асиметрію сорочки об'ємними піджаками, оскільки це може затьмарити її ефект.

Крім того, рекомендують уникати надмірних прикрас – фактурний край повинен залишатися вільним від принтів або рюшів, щоб зберегти чистий вигляд.

Коли справа доходить до взуття, простота є ключовим фактором. Для тих, хто поєднує асиметричні верхи зі струмливими спідницями, чудовим вибором буде взуття з гострим носком. Тим часом мінімалістичні кросівки або однотонні туфлі на металевих підборах без зайвих прикрас ідеально підійдуть для урбаністичної естетики.



Правила стилю в асиметричних образах / Фото Pinterest

Для вбрання з асиметричним декольте краще звести аксесуари до мінімуму. Замість традиційних прикрас дотик хайлайтера на ключиці може створити ефект сяйва, підсилюючи загальний образ, але не перевантажуючи його.

