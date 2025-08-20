Але в цьому контексті важливо розуміти, що правильний догляд – понад усе. Зіркові стилісти розповіли, як красиво відпустити волосся сивіти, пише 24 Канал з посиланням на Parade.

Експерти попереджають, що цей процес може бути складним і вимагати терпіння. Відомий стиліст Еміліо Урібе, який створював зачіски для таких зірок, як Бейонсе, Шакіра та Енн Хетеуей, підкреслює важливість сприйняття цього переходу як подорожі.

Він рекомендує співпрацювати з професійним колористом, щоб встановити чіткі цілі переходу, забезпечити регулярне підстригання для підтримки здорових кінчиків і інвестувати в спеціалізовані продукти, розроблені для сивого волосся.



Джеймі Лі Кертіс сміливо заявляє про природну красу сивини / Фото Pinterest

Інша стилістка Робін Амаж, відома своєю роботою з акторкою Сюзан Луччі, наголошує на необхідності підвищеного зволоження, зазначаючи, що сиве волосся, як правило, сухіше. Вона радить використовувати безсульфатні шампуні, кондиціонери та живильні маски, щоб зберегти здоров'я та життєву силу волосся.

Найяскравіше ви сяєте тоді, коли почуваєтеся добре у власному образі,

– кажуть вони.

Також останнім часом набирає популярність техніка зафарбовування сивини – gray blending. Цей метод передбачає м'який перехід до сивини за допомогою мелірування або балаяжу, ефективно уникаючи різких ліній відростання. Колорист Шерон Доррам, яка працювала з такими знаменитостями, як Барбара Стрейзанд і Джулія Робертс, описує цей підхід як найпростіший спосіб досягти вигляду "срібної богині".



Меріл Стріп не соромиться сивини / Фото Pinterest

Однак стилісти застерігають, що це перехід може також змінити текстуру волосся. Щоб протидіяти цьому, рекомендують використовувати олії та кондиціонери для блиску.

Шлях до прийняття сивини вимагає часу, догляду та правильних продуктів. Зрештою, ці зусилля призводять до здорового, доглянутого волосся та нового відчуття впевненості в собі.

