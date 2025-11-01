Макіяж з чітко обведеним контуром окреслює форму губ, запобігає розтіканню кольору й робить макіяж стійким, пише 24 Канал з посиланням на Glamour. Але головною перевагою є не лише окреслення. За допомогою олівця можна змінити форму губ – зробити їх трохи повнішими й скоригувати асиметрію.

Як правильно нанести олівець на губи?

Підготовка

Перед нанесенням добре зволожте губи. Можна нанести бальзам, а потім трішки увібрати паперовою серветкою. Це робиться для того, щоб поверхня була гладкою.

Окреслення контуру

Легкими короткими штрихами потрібно пройтися по природному контуру губ, починаючи від верхньої лінії, а потім – завершити нижньою.

Коригування та заповнення

Щоб створити виразний ефект, контур можна обвести чіткіше й виходити за межі власної лінії, але не в куточках губ.

Завершення блиском чи помадою

Поверх олівця нанесіть блиск чи легку помаду, щоб створити ефект 90-х років.

Початківцям варто обирати олівець майже в тон до губ чи на 1-2 тони темніший. Для відтворення ефекту контуру й об’єму, візьміть трохи темніший олівець за помаду, щоб створити тіньовий ефект.

Губи можна збільшити за допомогою помади, пише Who What Wear. Ефект об’ємних губ можна створити за допомогою контурування, використовуючи два відтінки олівців для губ та помади. Спочатку обведіть губи темним олівцем, потім заповніть світлішим тоном і нанесіть помаду на центр губ для максимального об'єму.

