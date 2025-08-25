Тем, кто хочет побаловать себя и открыть новую главу в жизни – следует следить за тенденциями и придерживаться их. Так, 24 Канал со ссылкой на Parade рассказывает об осенних бьюти-трендах для женщин 50+, которые способны освежить любой образ.

Какие бьюти-тренды идеальны для женщин 50+?

Плавный переход к седине

Известные актрисы Хелен Миррен и Энди Макдауэлл, среди других знаменитостей, демонстрируют уверенность в себе и стиль, принимая седину как модный выбор.

Переход к седым волосам может быть сложной задачей для тех, кто имеет окрашенные волосы, но эксперты рекомендуют обратиться за помощью к профессиональному колористу. Специалист поспособствует плавному сочетанию оттенков, позволяя естественному цвету просвечиваться без полного сокрытия.

С возрастом волосы часто становятся тоньше и суше, что обусловливает потребность в эффективных увлажняющих процедурах для сохранения здоровья и блеска. Эксперты подчеркивают важность выбора соответствующих шампуней, кондиционеров и еженедельных масок, специально разработанных для удовлетворения уникальных потребностей зрелых волос, чтобы сохранить их мягкость и послушность.

Яркая помада

С приближением осени 2025 года темные ягодные оттенки и яркие красные губы заметно возвращаются. Эти вневременные цвета подходят всем возрастным группам, предлагая визуально привлекательное решение для тех, у кого тонкие губы.



Яркая помада – в тренде / Фото Pinterest

Ярким примером этой тенденции стала премьера сериала "Венздей", где актриса Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала яркий образ. Ее четкий контур губ в сочетании с глубоким сливовым оттенком является примером стильного образа, который не подвластен возрасту.

Шоколадный маникюр

С цветом года Pantone Mocha Mousse коричневые оттенки снова в тренде: какао, молочный шоколад, кассис. Модные эксперты предполагают, что эти нейтральные оттенки можно творчески дополнить с помощью интересных дизайнов ногтей, включая популярные анималистические принты, вдохновленные черепахами и жирафами.

Тем, кому традиционные коричневые тона кажутся слишком однообразными, инсайдеры индустрии рекомендуют обратить внимание на новые тренды 2025 года, такие как ногти с эффектом ауры или кошачьего глаза.

Парфюмерные масла

Эксперт по ароматам Оливия Олфактори отметила, что парфюмерные масла готовы заменить традиционные спреи для тела. Эти масла компактные, портативные и часто не содержат спирта, что делает их идеальным выбором для людей с чувствительной кожей.

Среди популярных вариантов – древесный аромат Vanilla Santo от Ellis Brooklyn, который имеет сливочную, несладкую ванильную ноту.