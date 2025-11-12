Кріс Дженнер вже багато років співпрацює із зірковим стилістом Крісом Епплтоном, тож разом з ним вирішила вдатися до трансформації, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Який колір здатен омолодити?

Кріс Дженнер відома своєю багаторічною стрижкою піксі й темним волоссям, але так було не завжди. У 2018 році вона дебютувала зі світлим піксі, втім цього року вирішила спробувати крижаний платиновий відтінок, який виглядає досить сміливо.

Замість звичної піксі, Кріс відростила волосся до бобу довжиною до підборіддя з глибоким проділом та м’яким чубчиком. Виглядає така стрижка сучасно та витончено.

Темні корені волосся й природні брови додали образу певного шарму, щоб фарбування не виглядало надто салонно. Контраст між відтінками дозволяє кольору виглядати більше носибельним. Неідеальне коріння на прикладі Кріс Дженнер – ознака нового шику.

Макіяж знаменитості лише підкреслив свіжість образу Кріс. Її бронзова шкіра, сяйво хайлайтера та класичний чорний лайнер зробили погляд досить впевненим.

Жінкам, яким хочеться змін у 70-річному віці, можуть сміливо обирати для себе коротку стрижку, яка змінить образ та освіжить вигляд.

А для тих, хто планує оновити колір волосся на зиму, радимо звернути на трендовий відтінок, який вже набрав популярності, пише In Journale. Взимку 2025 року наймоднішим відтінком волосся стане Molted Brunette, який поєднує шоколадні, мокко-кавові та бурштинові тони. Цей колір виглядає доглянутим та підходить для різних типів шкіри і кольорів очей, не потребуючи складного догляду.

Як отримати омолоджений вигляд?