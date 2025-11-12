Крис Дженнер уже много лет сотрудничает со звездным стилистом Крисом Эпплтоном, поэтому вместе с ним решила прибегнуть к трансформации, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Читайте также Короткое каре – лучшая стрижка, что омолаживает лицо

Какой цвет способен омолодить?

Крис Дженнер известна своей многолетней стрижкой пикси и темными волосами, но так было не всегда. В 2018 году она дебютировала со светлым пикси, впрочем в этом году решила попробовать ледяной платиновый оттенок, который выглядит довольно смело.

Вместо привычной пикси, Крис отрастила волосы до боба длиной до подбородка с глубоким пробором и мягкой челкой. Выглядит такая стрижка современно и изящно.

Темные корни волос и естественные брови добавили образу определенного шарма, чтобы окрашивание не выглядело слишком салонно. Контраст между оттенками позволяет цвету выглядеть более носибельным. Неидеальные корни на примере Крис Дженнер – признак нового шика.

Макияж знаменитости только подчеркнул свежесть образа Крис. Ее бронзовая кожа, сияние хайлайтера и классический черный лайнер сделали взгляд достаточно уверенным.

Женщинам, которым хочется перемен в 70-летнем возрасте, могут смело выбирать для себя короткую стрижку, которая изменит образ и освежит вид.

А для тех, кто планирует обновить цвет волос на зиму, советуем обратить на трендовый оттенок, который уже набрал популярность, пишет In Journale. Зимой 2025 года самым модным оттенком волос станет Molted Brunette, который сочетает шоколадные, мокко-кофейные и янтарные тона. Этот цвет выглядит ухоженным и подходит для разных типов кожи и цветов глаз, не требуя сложного ухода.

Как получить омоложенный вид?