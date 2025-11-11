Такую прическу любят за то, что она легкая в уходе, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Italy. Короткое каре "вежливой девушки" называют самой сдержанной и изысканной стрижкой сезона.

Как выглядит трендовое короткое каре?

По словам парикмахеров, несколько месяцев подряд короткое каре считается самой модной прической. Это должно быть каре, длина которого не опускается более, чем на 15 сантиметров ниже ушей. Стрижка должна иметь четкую форму и быть аккуратной. Прическа хорошо подходит на гладкие волосы.

Вдохновением для прически стала идея воспитанной и элегантной девушки, которая всегда очень ухоженная, но не показательно. Культурным референсом можно считать стрижку Марго Таненбаум из фильма "Семейка Таненбаум".

В ленте Гвинет Пэлтроу предстала в лаконичном каре с ровным срезом, идеальной линией пробора с заколотой шпилькой. Такое каре стало символом минималистичной элегантности в начале нулевых. Теперь стилисты снова начали обращаться к стрижке как к вдохновению для нового поколения.

Короткое каре является достаточно универсальным. На показах для весенне-летнего сезона стрижку демонстрировали с прямым или боковым пробором, а передние пряди даже заправляли за уши. Прическа очень проста в укладке, поэтому подойдет всем, кто хочет сэкономить время утром.



Короткое каре – тренд осени 2025 / Фото Pinterest



Стилисты советуют дополнять стрижку естественным макияжем, чтобы сохранить эффект свежести и молодости. Короткое каре хорошо подойдет молодым девушкам и даже женщинам в зрелом возрасте, которые не хотят делать прическу пикси.