Зимой особое место займет оттенок Molted Brunette – изысканный коричневый оттенок, сочетающий в себе шоколадные, мокко-кофейные и янтарные тона, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journale.

Читайте также Лучшие стрижки для женщин после 60 лет: они способны омолаживать

Как выглядит модный оттенок волос на зиму?

Дорогие оттенки коричневого уже много лет находятся на радаре красоты, а вот Molted Brunette – более теплый и глубокий цвет. Название Molted (расплавленный) хорошо описывает визуальный эффект от этого цвета.

Новый оттенок полюбила Белла Хадид, Лили Коллинз и Кайя Гербер. Платиновый и медный цвет требует постоянного окрашивания, а вот новый оттенок обеспечивает роскошный вид достаточно просто. С этим оттенком волосы выглядят ухоженными, здоровыми и дорогими.

Благодаря теплым тонам, оттенок хорошо смотрится на светлой или темной коже, а также для разных цветов глаз. Блондинкам цвет придает изысканного контраста, а вот брюнеткам освежает цвет лица.

Создавая шоколадный оттенок с отблесками мокко и янтаря, вместо классических прядей, попросите парикмахера сделать так, чтобы они перетекали друг в друга, создавая эффект текучести.

Уход за этим цветом волос простой и не предусматривает использование шампуней и масок специально для окрашенных волос. Можно лишь делать специальные процедуры для блеска волос, которые усилят отражение света.

Для тех, кто хочет в новом сезоне интересный цвет волос, то именно этот оттенок выглядит дорого и не требует особого ухода.

Кроме окрашивания, можно обратить на множество интересных стрижек. К примеру, есть женская стрижка, которая скрывает морщины, пишет Glam. Женщинам после 45 лет рекомендуется стрижка со слоями и объемом, чтобы акцентировать внимание на прическе, а не на линиях лица. Челка помогает скрыть морщины на лбу, подчеркивая зону глаз. Ее длину следует подбирать с учетом формы лица и структуры волос.

Какой оттенок волос в моде осенью?