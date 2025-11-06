Правильная прическа играет важную роль в образе, пишет 24 Канал со ссылкой на Glam. Если стрижка подходит к лицу, то способна даже омолодить женщину и убрать несколько лишних лет.

Какую стрижку сделать после 45 лет?

По словам парикмахеров, стрижка для женщин после 45 лет должна иметь слои, объем и мягкие движения прядей, чтобы взгляд сосредоточился не на линиях лица, а именно на прическе.

Прямая стрижка, завершающаяся на линии шеи может подчеркнуть кольца Венеры или складки, а вот многослойная стрижка и динамические пряди способны смягчить акценты и отвлечь внимание от морщин.



Удачные стрижки для женщин / Фото Pinterest

Также довольно удачно омолаживает зрелых женщин – челка. Она скрывает со лба морщины и подчеркивает зону глаз. Чтобы правильно подобрать челку, нужно учесть форму лица и структуру волос, тогда парикмахер подберет желаемую длину челки.



Удачные стрижки для женщин / Фото Pinterest

Приведенное описание стрижки сосредоточено на принципе подбора формы, и если конкретизировать, то стоит выбрать между несколькими популярными вариантами: многослойным бобом, стрижкой с длинными слоями, шегги, челкой-шторкой, легкой воздушной челкой или удлиненным бобом со слоями.



Удачные стрижки для женщин / Фото Pinterest

Издание City Magazine рассказало об интересной стрижке, которая подойдет всем женщинам после 50 лет. В центре внимания – стрижка пикси. Прическа стала популярной после появления Ким Кардашян с короткими волосами. Красивая стрижка идеально подходит женщинам после 50 лет. Она универсальна, но для разных форм лица требует определенных корректировок.

