Правильно подобранная помада способна не только подчеркнуть губы и визуально их увеличить, но и отбелить зубы, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour.

Специалисты советуют избегать коричневой или коралловой помады, потому что они только подчеркивают желтизну эмали. Зато стоит обратить внимание на холодные оттенки, которые хорошо нейтрализуют желтый тон и делают зубы визуально белее.

Какие помады создают эффект белоснежной улыбки?

Красная помада с холодным подтоном

Классический красный цвет помады невероятно отбеливает улыбку. Можно также выбирать гранатовый или ягодный оттенок, но красного теплого оттенка нужно избегать, потому что он может подчеркнуть желтизну.

Пастельно-розовая помада

Светло-розовый оттенок с холодным подтоном прекрасно отбеливает зубы. Розовые оттенки в матовом варианте делают лицо мягче и удачно подчеркивают сияние белых зубов.



Цвет помады, который визуально отбеливает зубы / Фото Pinterest

Сливовая или винная помада

В этом году винный цвет не только получил популярность среди вещей, но и занял почетное место среди оттенков губных помад. Сливовая помада на цветовом фоне является противоположной желтому, поэтому будет гасить нежелательный желтый цвет зубов. Помада винного оттенка лучше всего смотрится на загорелой коже.

К бьюти лайфхакам также относится увеличение губ, пишет Who What Wear. Губы можно увеличить с помощью помады. Эффект объемных губ можно создается с помощью контурирования, используя два оттенка карандашей для губ и помады. Сначала обведите губы темным карандашом, затем заполните более светлым тоном и нанесите помаду на центр губ для максимального объема.

