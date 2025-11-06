Правильна зачіска відіграє важливу роль в образі, пише 24 Канал з посиланням на Glam. Якщо стрижка пасує до обличчя, то здатна навіть омолодити жінку й прибрати кілька зайвих років.

Яку стрижку зробити після 45 років?

За словами перукарів, стрижка для жінок після 45 років повинна мати шари, об’єм й м’які рухи пасм, щоб погляд зосередився не на лініях обличчя, а саме на зачісці.

Пряма стрижка, що завершується на лінії шиї може підкреслити кільця Венери чи складки, а от багатошарова стрижка й динамічні пасма здатні пом’якшити акценти й відвернути увагу від зморшок.



Вдалі стрижки для жінок / Фото Pinterest

Також доволі вдало омолоджує зрілих жінок – чубчик. Він приховує з лоба зморшки й підкреслити зону очей. Щоб правильно підібрати чубчик, потрібно врахувати форму обличчя й структуру волосся, тоді перукар підбере бажану довжину чубчика.



Наведений опис стрижки зосереджений на принципі підбору форми, та якщо конкретизувати, то варто обрати між кількома популярними варіантами: багатошаровим бобом, стрижкою з довгими шарами, шеггі, чубчиком-шторкою, легким повітряним чубчиком чи подовженим бобом з шарами.



Видання City Magazine розповіло про цікаву стрижку, яка підійде всім жінкам після 50 років. У центрі уваги – стрижка піксі. Зачіска стала популярною після появи Кім Кардашян з коротким волоссям. Красива стрижка ідеально підходить жінкам після 50 років. Вона універсальна, але для різних форм обличчя потребує певних коригувань.

