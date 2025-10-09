Зірковий стиліст Марк Лісон зазначив, що трендовий відтінок має назву Bambi Brunette, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Italy. Колір нагадує класичний каштановий відтінок, але виглядає так, наче пасма вигоріли на сонці.

Як виглядає модний колір осені?

В основі кольору – глибокий коричневий тон, які доповнюють медові, бежеві та карамельні відблиски. Комбінація створює ефект дорогого натурального кольору. Першими тренд на колір волосся підхопили Гейлі Бібер, Кайя Гербер та Зендея. Саме ці знаменитості вплинули на те, щоб відтінок став акцентним в сезоні.

Коли в осінню пору шкіра втрачає бронзовий відтінок, то теплі тони чудово підсвічують обличчя. Модний відтінок волосся надає м'якості й природного сяйва.

Йдучи на фарбування до колориста, бажано пояснити, що це повинен бути колір м'якого каштана з карамельним чи золотистим відтінком. Головне – уникати різких контрастів. Пасма повинні виглядати так, наче вони вигоріли на сонці.

Підтримувати ефект салонного догляду допоможуть зволожувальні маски й сироватки. Користуйтеся шампунями для захисту кольору й не забувайте користуватися термозахистом. Гарно колір виглядає на розпущеному гладкому волоссі, з легкими хвильками чи елегантним пучком. У всіх варіаціях відтінок має дорогий та природний вигляд.

Також цього сезону актуальним є відтінок Smoked Suede Brunette, пише City Magazine. Колір комбінує глибокий коричневий та димчастий відтінок. Він є універсальним, підходить для будь-якого типу волосся та кольору шкіри, і не потребує частого оновлення.

