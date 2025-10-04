Для тих, хто хоче покращити свій зовнішній вигляд восени – пропонуємо почати із зачіски, пише 24 Канал з посиланням на Vogue France. Якщо ваша душа бажає змін, тоді не зволікайте й записуйтеся до майстра на стрижку. Новий імідж завжди дарує гарний настрій та підкреслює індивідуальність.

Як підстригтися восени?

Волосся Мортіши Аддамс

Вугільно-чорне блискуче волосся в довжині XXL – хіт осені. Натхненням стала Мортіша Аддамс з серіалу «Венздей». Культові довгі пасма – не лише референс для Геловіну, але й досить красивий варіант отримати розкішний вигляд.

Вовча стрижка

До ще одного осіннього фавориту належить вовча стрижка. Багатошарова зачіска є дещо недбалою, однак гарно підкреслює риси обличчя. Певною мірою зачіска виглядає зухвало, але точно підійде енергійним дівчатам, які не люблять стояти на місці.

Боб

Восени в моді чіткі лінії і ефектний блиск. Стилісти радять звертати увагу на витончений боб, який додає шарму й виглядає мінімалістично та зі смаком.

Під горщик

Така стрижка точно задасть ритм осені. Виглядає зачіска досить впевнено й має зухвалий ефект. Так стригтися варто тим, хто завжди любив вирізнятися.

Кучерявий піксі

Джорданн Данн продемонструвала на Тижні моди в Лондоні коротку, кучеряву й легку стрижку, яка вдало підкреслює риси обличчя. Зачіска виглядає сучасно й досить жіночно.

Видання City Magazine зазначає, що цієї осені в моді також шаруватий боб, піксі, стрижка-метелик, чубчик-шторка та вільні хвильки. У моді цього сезону саме структурований боб з легкими шарами.

Смілива піксі робить особливий акцент на очі та вилиці, а стрижка з довгими шарами у формі крил метелика підійде для жінок з середньою довжиною волосся. Чубчик-шторка здатен м’яко обрамити обличчя, приховати лоб та скоригувати овал.

Які кольори волосся в моді?