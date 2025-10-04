Для тех, кто хочет улучшить свой внешний вид осенью – предлагаем начать с прически, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue France. Если ваша душа желает перемен, тогда не медлите и записывайтесь к мастеру на стрижку. Новый имидж всегда дарит хорошее настроение и подчеркивает индивидуальность.

Как подстричься осенью?

Волосы Мортиши Аддамс

Угольно-черные блестящие волосы в длине XXL – хит осени. Вдохновением стала Мортиша Аддамс из сериала "Венздей". Культовые длинные пряди – не только референс для Хэллоуина, но и достаточно красивый вариант получить роскошный вид.

Волчья стрижка

К еще одному осеннему фавориту принадлежит волчья стрижка. Многослойная прическа является несколько небрежной, однако хорошо подчеркивает черты лица. В определенной степени прическа выглядит вызывающе, но точно подойдет энергичным девушкам, которые не любят стоять на месте.

Боб

Осенью в моде четкие линии и эффектный блеск. Стилисты советуют обращать внимание на изящный боб, который добавляет шарма и выглядит минималистично и со вкусом.

Под горшок

Такая стрижка точно задаст ритм осени. Выглядит прическа достаточно уверенно и имеет дерзкий эффект. Так стричься стоит тем, кто всегда любил выделяться.

Кудрявый пикси

Джорданн Данн продемонстрировала на Неделе моды в Лондоне короткую, кудрявую и легкую стрижку, которая удачно подчеркивает черты лица. Прическа выглядит современно и достаточно женственно.

Издание City Magazine отмечает, что этой осенью в моде также слоистый боб, пикси, стрижка-бабочка, челка-шторка и свободные волны. В моде в этом сезоне именно структурированный боб с легкими слоями.

Смелая пикси делает особый акцент на глаза и скулы, а стрижка с длинными слоями в форме крыльев бабочки подойдет для женщин со средней длиной волос. Челка-шторка способна мягко обрамить лицо, скрыть лоб и скорректировать овал.

Какие цвета волос в моде?