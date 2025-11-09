Именно правильно созданный макияж позволяет сделать вид моложе, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life. Если будете придерживаться этих нескольких советов, то всегда будете получать красивый вид.

Как сделать омолаживающий макияж?

Брови

Сейчас в тренде почти натуральная форма бровей, поэтому выбирайте цвет карандаша лишь немного темнее вашего цвета волос. Естественный цвет бровей сделает лицо более свежим.

Контур

Визажистка советует наносить контур выше на скулы. С возрастом кожа теряет коллаген, поэтому если тень создана слишком высоко, то только подчеркивает провисание. Если же контур выше, то создается эффект легкого подъема.

Тени

Женщинам старшего возраста стоит выбирать светлые и натуральные цвета теней – бежевые, кремовые и с определенным мерцанием. Важный трюк – освещение внутреннего уголка глаза, чтобы открыть взгляд.

Консилер

Наносить консилер нужно под бровями, на висках, по линии носа, на впадинке над верхней губой и на подбородке. Этот прием создаст эффект подсвеченной кожи, поэтому мгновенно омолодит образ.

Румяна + тушь

Научиться правильно наносить румяна достаточно легко по методу улыбки. Улыбнитесь и найдите верхушку щеки, и именно туда нанесите средство угловой кистью). Подчеркнуть взгляд стоит тушью, но не черной, а коричневой.

Коричневая тушь становится популярной благодаря своей универсальности и способности подчеркивать взгляд без перегрузки, пишет City Magazine. Именно поэтому ее рекомендуют для женщин старшего возраста. Тушь подходит для любого цвета глаз и кожи, создавая мягкие переходы, которые делают лицо более отдохнувшим.

Какие формы бровей омолаживают лицо?