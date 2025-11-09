Саме правильно створений макіяж дозволяє зробити вигляд молодшим, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Якщо будете дотримуватися цих кількох порад, то завжди отримуватимете красивий вигляд.

Як зробити омолоджуючий макіяж?

Брови

Зараз в тренді майже натуральна форма брів, тому обирайте колір олівця лише трохи темніший за ваш колір волосся. Природний колір брів зробить обличчя свіжішим.

Контур

Візажистка радить наносити контур вище на вилиці. З віком шкіра втрачає колаген, тож якщо тінь створена занадто високо, то лише підкреслює провисання. Якщо ж контур вище, то створюється ефект легкого підйому.

Тіні

Жінкам старшого віку варто обирати світлі й натуральні кольори тіней – бежеві, кремові й з певним мерехтінням. Важливий трюк – висвітлення внутрішнього куточка ока, щоб відкрити погляд.

Консилер

Наносити консилер потрібно під бровами, на скронях, по лінії носа, на западинці над верхньою губою та на підборідді. Цей прийом створить ефект підсвітленої шкіри, тож миттєво омолодить образ.

Рум’яна + туш

Навчитися правильно наносити рум’яна досить легко за методом усмішки. Посміхніться й знайдіть верхівку щоки, і саме туди нанесіть засіб кутовим пензлем). Підкреслити погляд варто тушшю, але не чорною, а коричневою.

Коричнева туш стає популярною завдяки своїй універсальності та здатності підкреслювати погляд без перевантаження, пише City Magazine. Саме тому її рекомендують для жінок старшого віку. Туш підходить для будь-якого кольору очей і шкіри, створюючи м'які переходи, які роблять обличчя більш відпочилим.

