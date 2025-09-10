Есть несколько коротких стрижек, которые имеют красивый вид и идеально подходят женщинам после 40 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade. Правильно подобранная стрижка придаст хорошей формы и объема, а еще выгодно подчеркнет черты лица.
Какие стрижки подходят женщинам после 40 лет?
Пикси с боковым пробором
Глубокий боковой пробор подойдет в том случае, если волосы потеряли объем или стали реже. Прическа способна мгновенно освежить лицо, подчеркнуть линию скул и добавить легкости. Для укладки понадобится только спрей для объема, чтобы получить современный и непринужденный образ.
Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest
Прямой боб
Стрижка подойдет в том случае, когда захочется обновления без радикальных изменений. Четкая нижняя линия хорошо обрамляет лицо, а главный акцент будет на ухоженных и блестящих волосах.
Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest
Итальянский боб
Прическа ниже линии челюсти способна подарить легкий и элегантный вид. Итальянский боб делает черты более гармоничными. Для укладки надо только подсушить волосы феном с круглой щеткой.
Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest
Воздушная челка
Легкая челка открывает лицо и мягко обрамляет глаза. Прическа хорошо подходит женщинам после 40 лет, поскольку смягчает лобные морщины.
Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest
Кудрявый шег
Стрижка прекрасно подойдет женщинам, которые имеют натуральные волны и кудри. Прическа придает правильный объем и подходит для волос, которые редеют.
Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest
Какие стрижки способны омолодить?
- Прекрасно омолаживает женщин в старшем возрасте многослойный боб, челка, короткая стрижка, длинные волосы с мелированием.
- Для женщин после 60 лет подойдет французский боб, стрижка пикси, длинный и классический боб. Эти прически подарят ощущение молодости.