Есть несколько коротких стрижек, которые имеют красивый вид и идеально подходят женщинам после 40 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade. Правильно подобранная стрижка придаст хорошей формы и объема, а еще выгодно подчеркнет черты лица.

Читайте также Омолаживающие стрижки для 50-летних женщин с круглым лицом: фото идеальных причесок

Какие стрижки подходят женщинам после 40 лет?

Пикси с боковым пробором

Глубокий боковой пробор подойдет в том случае, если волосы потеряли объем или стали реже. Прическа способна мгновенно освежить лицо, подчеркнуть линию скул и добавить легкости. Для укладки понадобится только спрей для объема, чтобы получить современный и непринужденный образ.



Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

Прямой боб

Стрижка подойдет в том случае, когда захочется обновления без радикальных изменений. Четкая нижняя линия хорошо обрамляет лицо, а главный акцент будет на ухоженных и блестящих волосах.



Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

Итальянский боб

Прическа ниже линии челюсти способна подарить легкий и элегантный вид. Итальянский боб делает черты более гармоничными. Для укладки надо только подсушить волосы феном с круглой щеткой.



Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

Воздушная челка

Легкая челка открывает лицо и мягко обрамляет глаза. Прическа хорошо подходит женщинам после 40 лет, поскольку смягчает лобные морщины.

Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

Кудрявый шег

Стрижка прекрасно подойдет женщинам, которые имеют натуральные волны и кудри. Прическа придает правильный объем и подходит для волос, которые редеют.



Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

Какие стрижки способны омолодить?