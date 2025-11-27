Стрижка боб уже получила популярность среди знаменитостей и модниц, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar. Если вы колебались относительно кардинальной смены имиджа, то стоит в этом сезоне дать бобу шанс.

Главное преимущество стрижки заключается в том, что она требует минимального ухода. Нужен только фен, круглая щетка и прическа получит желаемую форму.

Почему нужно сделать зимой стрижку боб?

Длинные волосы не дружат с верхней одеждой

Пальто, шарфы и пуховики создают трение, из-за которого длинные волосы путаются и электризуются. Боб не будет мнуться и прическа будет оставаться опрятной в течение всего дня.

Прическа держит форму

Округлый срез с подвернутыми кончиками действуют как естественная укладка. Поэтому даже если волосы станут сухими или непослушными из-за холода, боб все равно будет выглядеть аккуратно.

Минимальное время на укладку

В зимнюю пору боб становится настоящим спасением. Достаточно лишь несколько минут пройтись феном и прическа будет выглядеть, как после салона.

Короткая форма актуальна зимой

Под шапкой длинные волосы теряют объем, становятся плоскими и взъерошенными. Боб сохраняет форму и выглядит опрятнее.

Сбалансированный образ с верхней одеждой

Зимой мы носим пальто, шубы, пуховики и другие массивные силуэты. Короткая прическа помогает уравновесить образ, сделать его стильным и продуманным.

Чтобы волосы выглядели красивыми, блестящими и ухоженными, сделать красивую прическу – недостаточно. Также нужно уделить особое внимание шампуню, пишет In Journal. Для тонких волос рекомендуются шампуни с биотином, витаминами, кератином и полимеры для укрепления и объема. Выбирайте для себя Kérastase Densifique, OGX с биотином и коллагеном, и L'Oréal Paris Elseve Full Resist, которые являются эффективными шампунями для ухода за тонкими волосами.

