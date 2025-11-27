Стрижка боб уже получила популярность среди знаменитостей и модниц, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar. Если вы колебались относительно кардинальной смены имиджа, то стоит в этом сезоне дать бобу шанс.
Главное преимущество стрижки заключается в том, что она требует минимального ухода. Нужен только фен, круглая щетка и прическа получит желаемую форму.
Почему нужно сделать зимой стрижку боб?
Длинные волосы не дружат с верхней одеждой
Пальто, шарфы и пуховики создают трение, из-за которого длинные волосы путаются и электризуются. Боб не будет мнуться и прическа будет оставаться опрятной в течение всего дня.
Прическа держит форму
Округлый срез с подвернутыми кончиками действуют как естественная укладка. Поэтому даже если волосы станут сухими или непослушными из-за холода, боб все равно будет выглядеть аккуратно.
Минимальное время на укладку
В зимнюю пору боб становится настоящим спасением. Достаточно лишь несколько минут пройтись феном и прическа будет выглядеть, как после салона.
Короткая форма актуальна зимой
Под шапкой длинные волосы теряют объем, становятся плоскими и взъерошенными. Боб сохраняет форму и выглядит опрятнее.
Сбалансированный образ с верхней одеждой
Зимой мы носим пальто, шубы, пуховики и другие массивные силуэты. Короткая прическа помогает уравновесить образ, сделать его стильным и продуманным.
Чтобы волосы выглядели красивыми, блестящими и ухоженными, сделать красивую прическу – недостаточно. Также нужно уделить особое внимание шампуню, пишет In Journal. Для тонких волос рекомендуются шампуни с биотином, витаминами, кератином и полимеры для укрепления и объема. Выбирайте для себя Kérastase Densifique, OGX с биотином и коллагеном, и L'Oréal Paris Elseve Full Resist, которые являются эффективными шампунями для ухода за тонкими волосами.
Какая прическа вернулась в моду?
Индийская коса вернулась в моду этой осенью. Ее нужно заплетать на макушке и постепенно вплетать пряди. Выглядит эта прическа красиво и элегантно.
Коса подходит для всех типов волос. Стилисты советуют носить эту прическу с базовым и простым нарядом, а также сочетать с изысканными костюмами и блузами.