Все чаще женщины хотят не просто замаскировать седину, а выбрать такой цвет волос, который придаст лицу легкости, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Какой цвет краски является омолаживающим?

Теплые шоколадные оттенки удерживают позиции среди всех цветов. Такой оттенок способен гармонично сочетаться с тоном кожи, создавая естественный эффект.

Карамельные, медовые, кофейные и шоколадные подтоны добавляют лицу света, делают взгляд более живым и создают впечатление ухоженных волос.

Колористы говорят, что теплые тона отражают свет так, что он будто концентрируется у лица. Благодаря этому смягчается линия челюсти, визуально поднимаются скулы и уменьшаются тени, которые подчеркивают усталость. Важно лишь подобрать правильный оттенок, поскольку слишком темный или холодный может сделать черты более острыми.

Мокко-мус – тренд сезона

Глубокий, коричневый с теплым эхом оттенок мокко-мус выглядит статусно и максимально естественно.

Шоколадные оттенки – универсальная классика

Теплые шоколадные оттенки подходят практически всем. Светлой коже они добавляют мягкости, а темной – подчеркивают золотистое сияние. Цвета довольно глубокие, поэтому создают эффект густых и ухоженных волос.

Как выбрать цвет краски?

Светлая кожа с холодным подтоном лучше всего смотрится со светлыми теплыми оттенками – молочный шоколад или нежный мокко. Золотистой коже подходят насыщенные карамельно-коричневые тона, которые подчеркивают естественное тепло.

Чтобы теплый шоколадный тон хорошо раскрылся, перед окрашиванием нужно уменьшить использование плоек, избегать агрессивных отбеливателей и подпитать волосы масками.

Для тех, кто кроме цвета волос хочет обновить еще и прическу, советуем обратить на несколько вариантов для овального лица, пишет Who What Wear. Овальное лицо подходит для различных причесок, таких как лонг-боб, многослойность, челка, текстурный пикси и шегги до плеч. Эти прически подчеркивают структуру лица, добавляют сбалансированности и могут иметь современный и смелый вид.

