Овальному лицу подходят любые прически, главное – это правильно подчеркнуть линию челюсти и скулы, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Овальное лицо имеет естественную симметрию, поэтому ему подходят многие прически. Четкие линии – пикси или лонг боб, способны подчеркнуть структуру лица, а слои и челка добавляют прическе сбалансированности.

Какую стрижку выбрать для овального лица?

Лонг-боб

Эту прическу популяризировала Виктория Бекхэм. Лоб хорошо подчеркивает скулы и линию челюсти. Придавая лицу аккуратные пропорции.



Прически для овального лица / Фото Pinterest

Многослойность

Слои, которые начинаются у скул, способны придать прическе форму и мягкость овала. Стрижка довольно простая, впрочем очень хорошо выглядит.



Прически для овального лица / Фото Pinterest

Челка, обрамляющая лицо

Прическа с челкой – очень хорошая идея для овальной формы лица. Она не только акцентирует внимание на глаза, но и создает выгодный баланс.



Прически для овального лица / Фото Pinterest

Текстурный пикси

Короткая стрижка с фактурным эффектом имеет современный и смелый вид. Она хорошо подчеркивает лицо и черты.



Прически для овального лица / Фото Pinterest

Шэгги до плеч

Такая расслабленная прическа и немного небрежный слоистый стиль – отличный вариант для овального лица. Парикмахеры говорят, что стрижка смягчает черты лица и добавляет объема.



Прически для овального лица / Фото Pinterest

Издание Cosmopolitan рассказало еще о нескольких стрижках, которые не требуют ухода. В прически входят длинные слоистые пряди, итальянский боб, челка, лоб с пробором посередине и длинная косая челка набок.

Какие еще стрижки можно сделать?