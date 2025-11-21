Овальному лицу подходят любые прически, главное – это правильно подчеркнуть линию челюсти и скулы, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.
Овальное лицо имеет естественную симметрию, поэтому ему подходят многие прически. Четкие линии – пикси или лонг боб, способны подчеркнуть структуру лица, а слои и челка добавляют прическе сбалансированности.
Какую стрижку выбрать для овального лица?
Лонг-боб
Эту прическу популяризировала Виктория Бекхэм. Лоб хорошо подчеркивает скулы и линию челюсти. Придавая лицу аккуратные пропорции.
Прически для овального лица / Фото Pinterest
Многослойность
Слои, которые начинаются у скул, способны придать прическе форму и мягкость овала. Стрижка довольно простая, впрочем очень хорошо выглядит.
Прически для овального лица / Фото Pinterest
Челка, обрамляющая лицо
Прическа с челкой – очень хорошая идея для овальной формы лица. Она не только акцентирует внимание на глаза, но и создает выгодный баланс.
Прически для овального лица / Фото Pinterest
Текстурный пикси
Короткая стрижка с фактурным эффектом имеет современный и смелый вид. Она хорошо подчеркивает лицо и черты.
Прически для овального лица / Фото Pinterest
Шэгги до плеч
Такая расслабленная прическа и немного небрежный слоистый стиль – отличный вариант для овального лица. Парикмахеры говорят, что стрижка смягчает черты лица и добавляет объема.
Прически для овального лица / Фото Pinterest
Издание Cosmopolitan рассказало еще о нескольких стрижках, которые не требуют ухода. В прически входят длинные слоистые пряди, итальянский боб, челка, лоб с пробором посередине и длинная косая челка набок.
Какие еще стрижки можно сделать?
Короткое каре является главным трендом осени, отмечается своей элегантностью и легкостью в уходе. Эта стрижка универсальная, подходит для различных типов пробора и может быть дополнена естественным макияжем.
Женщины после 60 лет чаще выбирают короткие стрижки из-за потери объема волос с возрастом. Асимметричный боб, классическое пикси и классический боб – это стрижки, которые омолаживают и легко ухаживать за ними.