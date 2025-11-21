Овальному обличчю підходять будь-які зачіски, головне – це правильно підкреслити лінію щелепи та вилиці, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Овальне обличчя має природну симетрію, тому йому підходять багато зачісок. Чіткі лінії – піксі чи лонг боб, здатні підкреслити структуру лиця, а шари та чубчик додають зачісці збалансованості.

Яку стрижку обрати для овального обличчя?

Лонг-боб

Цю зачіску популяризувала Вікторія Бекхем. Лоб добре підкреслює вилиці та лінію щелепи. Надаючи обличчю акуратні пропорції.



Зачіски для овального обличчя / Фото Pinterest

Багатошаровість

Шари, які починаються біля вилиць, здатні надати зачісці форми й м’якості овалу. Стрижка доволі проста, втім дуже гарно виглядає.



Зачіски для овального обличчя / Фото Pinterest

Чубчик, що обрамляє обличчя

Зачіска з чубчиком – дуже гарна ідея для овальної форми обличчя. Вона не лише акцентує увагу на очі, але й створює вигідний баланс.



Зачіски для овального обличчя / Фото Pinterest

Текстурний піксі

Коротка стрижка з фактурним ефектом має сучасний та сміливий вигляд. Вона добре підкреслює обличчя й риси.



Зачіски для овального обличчя / Фото Pinterest

Шеггі до плечей

Така розслаблена зачіска й трохи недбалий шаруватий стиль – чудовий варіант для овального обличчя. Перукарі кажуть, що стрижка пом’якшує риси обличчя й додає об’єму.



Зачіски для овального обличчя / Фото Pinterest

Видання Cosmopolitan розповіло ще про кілька стрижок, які не потребують догляду. До зачісок входять довгі шаруваті пасма, італійський боб, чубчик, лоб з проділом посередині та довгий косий чубчик набік.

Які ще стрижки можна зробити?