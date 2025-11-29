Бикси – это микс боба и пикси, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Такую стрижку в 90-х годах носили Камерон Диаз, Хэлли Берри и Вайнона Райдер. Для быстрого понимания, это тот вариант стрижки, когда волосы можно провести пальцами или заправить за уши.
Как выглядит трендовая стрижка бикси?
Стрижка бикси выглядит женственно, но имеет выразительный характер. Сейчас ее носит Флоренс Пью и Джордан Данн. Американские звездные стилисты говорят, что популярность стрижки бикси стремительно растет. Секрет успеха заключается в универсальности. Бикси дает ощущение обновления, но не выглядит слишком радикально.
В этой прическе сочетается точность пикси и мягкий боб, поэтому она подходит для большинства. Стиль этой стрижки отсылается к поздним 90-м годам, которые сейчас особенно популярны.
Подходит стрижка бикси женщинам всех возрастов. В этом году на Каннском кинофестивале Хэлли Берри появилась в своей культовой прическе, с которой она ассоциировалась еще со времен первого расцвета бикси. Шэрон Стоун также снова вернулась к своей легендарной стрижке из "Основного инстинкта".
Преимуществом стрижки является еще и то, что она не требует сложного ухода. Высушить волосы можно естественным путем, а использование стайлинга – минимальное. С этой стрижкой укладывать волосы просто и легко, без чрезмерных усилий.
Издание Express пишет, что слоистое каре и челка могут омолодить женщин старшего возраста, скрывая признаки старения. Короткая длина и легкая небрежность в укладке также добавляют свежести и объема. Каждая из этих причесок позволяет экономить на укладке, поэтому идеально подойдет для женщин после 50 или 60 лет.
Как выглядят модные стрижки после 60 лет?
Женщинам после 60 лет парикмахеры советуют короткие стрижки, такие как каре, пикси, удлиненное каре, боб и бикси.
Каждая из этих причесок адаптирована для разных типов волос и форм лица, позволяя женщинам старшего возраста выглядеть стильно и молодо.