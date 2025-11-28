Щоб перед святами не зіпсувати собі настрій, варто дізнатися про кольори, які не варто обирати жінкам після 40 років, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку колористки Ірини Моравської.

Які кольори волосся псують вигляд?

Деякі кольори ненавмисно додають зайвих років життя, підкреслюють втому чи недоліки шкіри. Перед зимовим перевтіленням краще знати, яких тонів уникати.

Чорний з синім підтоном

Таке рішення є найризикованішим. За словами колористки, холодний глибокий тон зовсім не освіжає. Колір робить контури обличчя жорсткими та підкреслює навіть ледь помітні зморшки. Образ вийде дуже суворим та візуально додаватиме кілька років.

Холодний блонд та попелястий відтінок

Жінкам з довгим, пористим та кучерявим волоссям не варто обирати попелястий чи крижаний відтінок. На такій структурі волосся холодний пігмент видається тьмяним, матовим та позбавленим блиску. Окрім того, такий відтінок може конфліктувати з теплим тоном шкіри, створюючи враження втомленого обличчя.

Баклажанові та вишневі відтінки

Ще однією пасткою серед відтінків є глибокі фіолетово-вишневі кольори. Колористка не радить їх обирати зрілим жінкам та молодим дівчатам. Баклажановий одразу додає зайвого віку, а вишневий робить риси обличчя важчими.

Які кольори не варто використовувати: дивіться відео

А от теплі шоколадні відтінки волосся омолоджують, додаючи обличчю легкість та світло, а також зменшують тіні, які підкреслюють втому, пише City Magazine. Відтінок мокко-мус та інші теплі шоколадні тони є універсальними, підходячи як для світлої, так і для темнішої шкіри, створюючи ефект густого й доглянутого волосся.

