Майстри манікюру пропонують різноманітні ідеї, але радять обирати такий візерунок, який допоможе відчути атмосферу свята й не перевантажить образ, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Помаранчеві чи криваво-чорні відтінки, привиди, гарбузи чи інші атрибути Геловіна – лише кілька варіантів зі всіх, які можна створити на нігтях.

Який манікюр зробити на Геловін?

Манікюр з привидами

На прозорій базі гарно виглядатимуть білі чи чорні привиди, які додають святкового настрою. Створювати дизайн можна з на основі іншого головного кольору, тут все залежить від ваших ідей.

Котяче око

Дуже красиво на Геловін виглядатиме манікюр котяче око в кривавому червоному відтінку. Глибокий червоний має ефектний вигляд з вампірським шармом.

Осінні апельсинові тони

Відтінок гарбуза – вдала альтернатива класичному червоному. Такий манікюр нагадує також осіннє листя чи захід сонця. Колір пасує до різної довжини й форми нігтів.

Вампірський дизайн

Силуети кажанів чи вампірські мотиви – класика Геловіну. Можна створити малюнки на всіх нігтях чи лише на кінчиках. Тут вже варто орієнтуватися на власний смак.

На Геловін можна придумати ще багато інших дизайнів, пише Marie Claire. Актуальними є павуки на нігтях, змії, криваві краплі. Манікюр на Геловін вже давно перестав бути виключно готичним. Він може бути яскравим, дещо лаконічним чи з ефектним декором. Нігті ж можуть бути як довгими, так і короткими.

Що треба знати про повітряний стемпінг?