Повторити повітряний стемпінг можна навіть в домашніх умовах, пише 24 Канал з посиланням на тікток-профіль майстрині @smirnova.nails.

Читайте також Актуальний манікюр на осінь, який захоче спробувати кожна дівчина

Що потрібно для повітряного стемпінгу?

Щоб відтворити манікюр вам знадобляться пластини для стемпінгу – металеві чи пластикові шаблони з гравірованими візерунками. Для нанесення малюнка на ніготь – гумовий чи силіконовий інструмент, який називається штамом. Також необхідним є спеціальний лак для стемпінгу – швидкосохнучий з високою пігментацією.

Як зробити повітряний стемпінг?

Спочатку треба зробити підложку для нігтя з лаку. Фішка цієї техніки полягає в тому, що фон і малюнок повинні бути одного кольору. Майстриня взяла лак для стемпінгу й нанесла у техніці плівки, та за її словами, простіше одразу ним покрити ніготь.

Далі наноситься вирівнюючий шар бази чи гелю, щоб створити об’єм. Після цього потрібно обрати малюнок й перенести його на ніготь. Наступний крок – перекриття матовим топом.

Така техніка виглядає текстурованою на нігтях. Можна спробувати чимало інших варіантів малюнків. На гель-лаку візерунок теж має гарний вигляд, однак майстриня додала, що найкраще стемпінг робити тоді, коли фон і малюнок одного кольору.

Приклад створення повітряного стемпінгу: дивіться відео

Щоб зробити красивий манікюр варто швидко працювати, бо лак для стемпінгу швидко висихає. Штамп по пластині треба швидко перекочувати, а не притискати, щоб уникнути спотворення малюнка. Майстри радять попрактикуватися для того, щоб вийшов гарний малюнок на нігтях.

Видання Vogue зазначає, що в моді цього сезону будуть стримані та глибокі відтінки, такі як бордо, червоний, шоколадно-коричневий, помаранчевий та землисті тони. А ще популярними тенденціями стануть квадратні нігті, карамельне желе, хромовані французькі кінчики, інопланетні мотиви та ніжний леопардовий принт.

Які нігті повертаються в моду?