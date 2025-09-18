Осінні тренди на колір нігтів змінюється кожного сезону, пише 24 Канал з посиланням на In Style. У дівчат все частіше зростає цікавість до вишуканих відтінків – темно-синього, хакі, насичено коричневого тощо.
Читайте також Класика завжди в тренді: Селена Гомес показала бездоганний манікюр
Провідні майстрині вже визначили кілька трендових кольорів, тож зверніть на них увагу перед наступним походом на манікюр.
Який манікюр буде в моді восени?
Нюдовий відтінок
Замість кремових відтінків, цього року треба звернути увагу на нюд. Такий колір на нігтях має сучасний та вишуканий вигляд.
Модні кольори на осінь / Фото Pinterest
Сірий тон
Такий манікюр стане хітом сезону. Можна робити матовий, глянцевий чи покривати хромом. Нігті підкреслять будь-який образ та впишуться до різних тонів шкіри.
Модні кольори на осінь / Фото Pinterest
Сливовий
Колір темної ягоди досить глибокий, тому ідеально пасує до осінніх образів. Цей відтінок є позачасовим та актуальним.
Модні кольори на осінь / Фото Pinterest
Бірюзовий
Попри провідні темні відтінки, в моді буде блакитно-зелений – бірюзовий відтінок.
Модні кольори на осінь / Фото Pinterest
Хакі
Відтінок хакі є найвиразнішим цієї осені. Він універсальний та доволі красивий. Підійде для тих жінок, які люблять утилітарний стиль.
Модні кольори на осінь / Фото Pinterest
Який ще манікюр буде в моді цієї осені?
- У моді цього сезону будуть стримані та глибокі відтінки, такі як бордо, червоний, шоколадно-коричневий, помаранчевий та землисті тони.
- Популярними тенденціями стануть квадратні нігті, карамельне желе, хромовані французькі кінчики, інопланетні мотиви та ніжний леопардовий принт.