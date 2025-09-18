Осінні тренди на колір нігтів змінюється кожного сезону, пише 24 Канал з посиланням на In Style. У дівчат все частіше зростає цікавість до вишуканих відтінків – темно-синього, хакі, насичено коричневого тощо.

Провідні майстрині вже визначили кілька трендових кольорів, тож зверніть на них увагу перед наступним походом на манікюр.

Який манікюр буде в моді восени?

Нюдовий відтінок

Замість кремових відтінків, цього року треба звернути увагу на нюд. Такий колір на нігтях має сучасний та вишуканий вигляд.



Модні кольори на осінь / Фото Pinterest

Сірий тон

Такий манікюр стане хітом сезону. Можна робити матовий, глянцевий чи покривати хромом. Нігті підкреслять будь-який образ та впишуться до різних тонів шкіри.



Модні кольори на осінь / Фото Pinterest

Сливовий

Колір темної ягоди досить глибокий, тому ідеально пасує до осінніх образів. Цей відтінок є позачасовим та актуальним.



Модні кольори на осінь / Фото Pinterest

Бірюзовий

Попри провідні темні відтінки, в моді буде блакитно-зелений – бірюзовий відтінок.



Модні кольори на осінь / Фото Pinterest

Хакі

Відтінок хакі є найвиразнішим цієї осені. Він універсальний та доволі красивий. Підійде для тих жінок, які люблять утилітарний стиль.

Модні кольори на осінь / Фото Pinterest

Який ще манікюр буде в моді цієї осені?