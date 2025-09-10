Зірки також часто обирають традиційний френч для своїх образів. Наприклад, серед головних шанувальниць цього дизайну можна виділити Селену Гомес, пише 24 Канал з посиланням на голлівудського nail-майстра @tombachik.
Який манікюр найелегантніший?
Це напівпрозоре покриття ніжного молочного відтінку з можливістю додавання світлих відтінків – "шовкова вуаль". Дизайн створений передає розкішну шовковість без потреби у сильному глянці.
Такий стиль манікюру підкреслює природну красу, елегантність і стриману розкіш. Ідеально підійде для тих, хто віддає перевагу витонченості, а не сміливим заявам.