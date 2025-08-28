Певний відтінок напівпрозорого нюду був визнаний найелегантнішим манікюром усіх часів. Відомі стилісти охрестили його "шовковою вуаллю", пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Який манікюр найелегантніший?

Це напівпрозоре покриття ніжного молочного відтінку з можливістю додавання світлих відтінків – "шовкова вуаль". Дизайн створений відомим майстром манікюру Ірамом Шелтоном, передає розкішну шовковість без потреби у сильному глянці.

Цей стиль манікюру підкреслює природну красу, елегантність і стриману розкіш, звертаючись до тих, хто віддає перевагу витонченості, а не сміливим заявам.



Манікюр "шовкова вуаль" / Фото Pinterest

Нагадуючи популярний останнім часом молочний манікюр, "шовкова вуаль" відрізняється більшою прозорістю, дозволяючи просвічуватися природному кольору нігтьової пластини.

Цей трендовий манікюр позиціюється як досить універсальний для будь-якого випадку, органічно вписуючись як у формальну офісну обстановку, так і у весільну урочистість.



Такий дизайн називають найелегантнішим / Фото Pinterest

Який манікюр головний тренд сезону?

Цього літа манікюр в горошок переживає сплеск популярності. Грайливий ретро-дизайн, що з'явився у 1960-х роках, знайшов нове життя в сучасному нейл-арті. Відродження інтересу до горошку можна пояснити його здатністю модернізувати класичний манікюр.

Дизайн передбачає нігтьову основу будь-якого кольору, прикрашену горошком, який можна розташовувати в різних місцях і колірних гамах.