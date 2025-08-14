Експерти у сфері манікюру навіть назвали його нігтями в диско-горошок. Про новий nails-тренд розповідає 24 Канал з посиланням на Glamour.

Читайте також Пора вже забути: ця популярна серед дівчат форма нігтів – антитренд

Який манікюр трендовий цього сезону?

Цього літа манікюр в горошок переживає справжню хвилю популярності. Цей грайливий ретро-візерунок, який вперше з'явився у 1960-х роках, відродився в сучасному нейл-арті.

Горошок став популярним, тому що він надає вашому класичному манікюру сучасного вигляду. Такі нігті грайливі та вишукані,

– каже експертка Евелін Лім.

Цей манікюр дуже універсальний, адже його можна адаптувати як для коротких нігтів, так і для довгих мигдалеподібної форми. Цей трендовий дизайн охоплює основу нігтя будь-якого кольору, прикрашену горошком, який може варіюватися за розташуванням та колірною гамою.



Манікюр в горошок – в тренді / Фото Pinterest

Незалежно від того, чи обираєте ви класичну чорно-білу або яскраву різноколірну палітру, горошок можна розташувати в лінію або розкидати хаотично по нігтях. Крім того, цятки можуть бути однорідними за розміром або міксувати різні формати.



Популярні різні варіації дизайну / Фото Pinterest

Експерти рекомендують популярні поєднання кольорів, зокрема чорний і білий, вишнево-червоний і білий, кораловий і яскраво-рожевий або темно-синій і медовий, щоб досягти найстильнішого вигляду.



Манікюр, який в тренді цього сезону / Фото Pinterest

Теж цікаво: скільки можна носити гель-лак без шкоди нігтям.