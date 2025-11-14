Після 50 років варто оминати кілька стрижок та зачісок, щоб не додавати собі зайвого віку й не робити образ важчим, пише 24 Канал з посиланням на Best life.

Читайте також Картопляна маска для волосся творить дива: швидкий ріст стане помітним за кілька тижнів

Які стрижки старять?

Довге пряме волосся

Навколо цієї довжини волосся точаться суперечки, але стилісти вважають, що після 50 років краще зробити ставку на багатошарову стрижку. Довжина без об’єму виглядає погано.

Тугі пучки, що стягують волосся

Не варто у зрілому віці сильно стягувати волосся, бо зібрані пасма роблять риси обличчя жорсткішими. Рекомендовано робити таку стрижку, щоб вона виглядала дещо недбало з випущеними пасмами.



Від тугих хвостів варто відмовитися / Фото Pinterest

Коротка стрижка з рівним зрізом

Не всі короткі стрижки здатні омолоджувати. Рівний боб, андеркат чи піксі здатні зробити волосся візуально ще тоншим. Якщо волосся не густе, то коротких зачісок краще уникати.

Густий чубчик

З чубчиком потрібно бути обережними, бо візуально він доволі сильно обтяжує волосся й здатен підкреслити усі нерівності шкіри. Особливо погано чубчик виглядає на хвилястому та кучерявому волоссі.

Начісування

Об’єм здатен покращити вигляд зачіски, але штучне начісування лише додає кілька зайвих років, тому його варто оминати.

Окрім того, не варто у старшому віці фарбувати волосся в дуже темний колір, бо це лише закцентує увагу на зморшках та зістарить. Краще освітлити тон на 1 – 2 рівні, щоб освіжити обличчя.

Видання Vogue рекомендує жінкам кілька стрижок, які не потребують особливого догляду. Вони здатні підкреслити риси обличчя й додати образу легкості та сучасності. Перукарі радять обрати одну з кількох стрижок: коротка багатошарова, боб в стилі 90-х, довжина до ключиць, легкі шари, боб-паж чи вкорочений боб.

Які стрижки в моді?