После 50 лет стоит обходить несколько стрижек и причесок, чтобы не добавлять себе лишнего возраста и не делать образ тяжелее, пишет 24 Канал со ссылкой на Best life.

Какие стрижки старят?

Длинные прямые волосы

Вокруг этой длины волос идут споры, но стилисты считают, что после 50 лет лучше сделать ставку на многослойную стрижку. Длина без объема выглядит плохо.

Тугие пучки, стягивающие волосы

Не стоит в зрелом возрасте сильно стягивать волосы, так как собранные пряди делают черты лица более жесткими. Рекомендовано делать такую стрижку, чтобы она выглядела несколько небрежно с выпущенными прядями.



От тугих хвостов стоит отказаться / Фото Pinterest

Короткая стрижка с ровным срезом

Не все короткие стрижки способны омолаживать. Ровный боб, андеркат или пикси способны сделать волосы визуально еще тоньше. Если волосы не густые, то коротких причесок лучше избегать.

Густая челка

С челкой нужно быть осторожными, потому что визуально она довольно сильно утяжеляет волосы и способна подчеркнуть все неровности кожи. Особенно плохо челка выглядит на волнистых и вьющихся волосах.

Начес

Объем способен улучшить вид прически, но искусственный начес только добавляет несколько лишних лет, поэтому его стоит обходить.

Кроме того, не стоит в старшем возрасте красить волосы в очень темный цвет, потому что это только акцентирует внимание на морщинах и состарит. Лучше осветлить тон на 1 – 2 уровня, чтобы освежить лицо.

Издание Vogue рекомендует женщинам несколько стрижек, которые не требуют особого ухода. Они способны подчеркнуть черты лица и добавить образу легкости и современности. Парикмахеры советуют выбрать одну из нескольких стрижек: короткая многослойная, боб в стиле 90-х, длина до ключиц, легкие слои, боб-паж или укороченный боб.

Какие стрижки в моде?