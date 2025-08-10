Якщо хочете, щоб ваші руки завжди виглядали стильно та охайно, слід розібратися в трендах. Про які форми нігтів краще забути, розповідає 24 Канал з посиланням на власницю студії краси та майстриню манікюру Вероніку Коваль.

Що вже не модно на нігтях?

Надмірно довгі "стилети" вважаються першим антитрендом сезону. Майстриня стверджує, що така перебільшена довжина виглядає агресивною, неприродною і непрактичною для повсякденного носіння.



Довгі "стилети" на нігтях – вже не модно / Фото Pinterest

Колись такі форми вважалися сміливою і стильною заявою, а тепер радше "перебір" і ознака поганого смаку.

У світі краси тренди змінюються – те, що було популярним ще вчора, сьогодні вже вважається моветоном,

– каже Вероніка.

Також, за її словами, серед антитрендів – фантазійні форми, які виглядають як артоб'єкт – з хвилями, гострими кутами чи асиметрією.



Фантазійні форми нігтів вдалі лише для конкурсів / Фото Pinterest

Вона додала, що такі нігті залишаються тільки для конкурсів або Instagram, але вже не для щоденного образу.

